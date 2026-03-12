お笑いコンビ「レインボー」のジャンボたかお（36）が、11日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。お笑いの“第7世代”ブームを振り返った。

番組では「再び集結！お笑い第7世代SP」を特集。「四千頭身」の都築拓紀、後藤拓実、石橋遼大、「ぺこぱ」のシュウペイ、松陰寺太勇、「レインボー」のジャンボたかお、池田直人がゲスト出演した。

たかおは「ネタパレっていう番組で、第7世代の最初のくくりみたいなのができた」と回想。「四千頭身、納言、宮下草磲、EXIT、俺らみたいな。で、俺らだけ売れなかった」と振り返った。

「かまいたち」山内健司が「たしかに、第7世代の中に、あんまりいた記憶がない」と思い返すと、たかおは「俺ら、第7世代の全番組出てない」と告白。他のメンバーのブレークに「あの時期、親を殺されたぐらい憎んでた。憎くて憎くて」と打ち明けた。

すると相方の池田は「俺はぶっちゃけ、入りたかった」とポロリ。「ただ“ジャンボがオッサンやから”ってめっちゃ思ってた。でも松陰寺さんと（EXITの）りんたろー。が若ぶってるじゃないですか」と、実は世代差があることを指摘した。

これに松陰寺自身は「年齢で言うと濱家さんと同じ、83年生まれ」と説明。「自分たちも自覚があったけど、このブームは乗るしかないじゃん」と“釈明”していた。