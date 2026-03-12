2024年に解散した元お笑いコンビ「和牛」の川西賢志郎（42）がこのほど、主演する縦型ショートドラマ「ホテルに死す」（FANY:Dで12日から配信）の取材会を行った。

久馬歩（ザ・プラン9）（53）が作・演出を手掛け、2009年から毎月続けている人気イベント「月刊コント」の真骨頂である「各芸人のコントが繋がり一つの物語になる」という構成を、スマートフォン向けの縦型ショートドラマとして映像化した、1話5分全30話の完全オリジナル作品。

コンビ解散後は、NHK連続テレビ小説「おむすび」、大河ドラマ「べらぼう」に出演するなど俳優としても活躍する川西。現在も計6都市を巡るツアー形式のワンマントークショーを行うなど、芸人としての活動も行うが「漫才は自分の中では区切りを付けている。今後一切しないと断言できる」とキッパリ。「解散して“もう一回漫才やったらええやん、コンビ組んだらええやん”と言われる。でも僕の中では、漫才ってそんな短絡的に“じゃあ続けます”と言えるようなものではないし、僕は言えるような姿勢で続けていなかった」と、コンビ時代は強いこだわりをもって漫才に取り組んでいたと回顧した。

解散当時についても「前のコンビが終わるのであれば、そこで区切りを付けていいという覚悟で前のコンビをやっていたし、そういう事も含めて区切りを付けて解散という選択をしている」と回想。今後については「もう一回コンビを組むのも一つの選択だと思いますけど、もう一回コンビを組んでもなぞっていくだけの人生になりそう。新しく、別の芸を磨いて行こうと思っています」と前を見据えた。