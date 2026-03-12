【きょうから】コメダ珈琲店、春の新作ケーキ4種 宮古島の雪塩を使用した“ほんのりビター”なミルクレープ登場
全国にフルサービス型の喫茶店を展開するコメダは、全国のコメダ珈琲店できょう12日より、季節限定で「春の新作ケーキ4種」を販売する。
【写真】塩味のアクセントがクセになる！口どけ良い『キャラメル サレ』
■商品概要（各530円〜590円※税込）
『キャラメル サレ【宮古島の雪塩(R)使用】』
キャラメルクリームと、しっとり焼き上げたクレープ生地を重ね合わせたミルクレープ。口どけの良いキャラメルクリームに宮古島の雪塩(R)を合わせることで、上品な甘さの中にほのかな“塩味のアクセント”が生まれ、味わいをきゅっと引き締めている。
さらに、キャラメルにはほんのりとしたビター感を残し、奥行きのあるバランスに仕上げた。クレープ生地とキャラメルクリームを丁寧に13層に重ねることで、なめらかな口どけと、重なる層ならではの心地よい食感が楽しめる。
『くちどけカッサータ』
クリームチーズのなめらかな口どけに、5種のドライフルーツとナッツを合わせた、同店初のカッサータ。色とりどりのドライフルーツを散りばめて、見た目も春らしく華やかに仕上げた。ひと口ごとに異なるドライフルーツの甘みと、アーモンドの香ばしさがアクセントとなり、味わいの変化を楽しめる。フルーツの風味と相性のよい紅茶と一緒に楽しむのもおすすめ。
『抹茶の雫【静岡県産 一番茶使用】』
静岡県産の一番茶を、抹茶クリームと土台のスポンジに使用した、抹茶づくしのモンブラン。頬張れば、抹茶ならではのほろ苦さと深みのある香りが口いっぱいに広がる。黒糖クリームのやさしい甘さと抹茶のほろ苦さがほどよく調和し、ひと口ごとにバランスのよい味わいに。素材の良さが際立つ、上品な仕立て。
『THEベイクドチーズ』
クリームチーズのコクが活きた、王道のベイクドチーズケーキ。しっとりとした口あたりとともに、やさしい甘さとほのかな酸味がふわりと広がり、心地よい余韻が続く。底にはクッキークラムを合わせ、ほろっとほどける軽やかな食感が控えめなアクセントに。飽きのこないおいしさを追求した、王道チーズケーキに仕立てた。
【写真】塩味のアクセントがクセになる！口どけ良い『キャラメル サレ』
■商品概要（各530円〜590円※税込）
『キャラメル サレ【宮古島の雪塩(R)使用】』
キャラメルクリームと、しっとり焼き上げたクレープ生地を重ね合わせたミルクレープ。口どけの良いキャラメルクリームに宮古島の雪塩(R)を合わせることで、上品な甘さの中にほのかな“塩味のアクセント”が生まれ、味わいをきゅっと引き締めている。
『くちどけカッサータ』
クリームチーズのなめらかな口どけに、5種のドライフルーツとナッツを合わせた、同店初のカッサータ。色とりどりのドライフルーツを散りばめて、見た目も春らしく華やかに仕上げた。ひと口ごとに異なるドライフルーツの甘みと、アーモンドの香ばしさがアクセントとなり、味わいの変化を楽しめる。フルーツの風味と相性のよい紅茶と一緒に楽しむのもおすすめ。
『抹茶の雫【静岡県産 一番茶使用】』
静岡県産の一番茶を、抹茶クリームと土台のスポンジに使用した、抹茶づくしのモンブラン。頬張れば、抹茶ならではのほろ苦さと深みのある香りが口いっぱいに広がる。黒糖クリームのやさしい甘さと抹茶のほろ苦さがほどよく調和し、ひと口ごとにバランスのよい味わいに。素材の良さが際立つ、上品な仕立て。
『THEベイクドチーズ』
クリームチーズのコクが活きた、王道のベイクドチーズケーキ。しっとりとした口あたりとともに、やさしい甘さとほのかな酸味がふわりと広がり、心地よい余韻が続く。底にはクッキークラムを合わせ、ほろっとほどける軽やかな食感が控えめなアクセントに。飽きのこないおいしさを追求した、王道チーズケーキに仕立てた。