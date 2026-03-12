【きょうから】コメダ珈琲店、春の新作ケーキ4種 宮古島の雪塩を使用した“ほんのりビター”なミルクレープ登場

【きょうから】コメダ珈琲店、春の新作ケーキ4種 宮古島の雪塩を使用した“ほんのりビター”なミルクレープ登場