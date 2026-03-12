¡Ú ¥¨¥Ð¡¼¥¹ ¡Û¡¡Âç³èÌö¤â¡Ä¤¤¤Þ¤À¿·´´Àþ¤Ç¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¤Ë¾è¤ì¤º¡¡¡Ö²¿¤È¤«¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡¡¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅÐÃÅ¼Ô¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¤ª´ê¤¤
¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤µ¤ó¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¨¥Ð¡¼¥¹¡×¤Îº´¡¹ÌÚÎ´»Ë¤µ¤ó¡¢Ä®ÅÄÏÂ¼ù¤µ¤ó¤¬¡Ö¿²¤Ã¤³¤í¥×¥ê by NELL¡×¤Îµ¼ÔÈ¯É½²ñ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3·î13Æü¤Î¡ÖÀ¤³¦¿çÌ²¥Ç¡¼¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Åìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥ºÂç²°º¬¥×¥é¥¶¤Ë¤ÆÀ¤³¦½é¤Îà¿²¤Ê¤¬¤é»£¤ë¥×¥êµ¡áÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¿²¤Ã¤³¤í¥×¥ê by NELL¡×¤¬12Æü¡Á14Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥²¥¹¥È¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥Ñ¥¸¥ã¥Þ»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¤ªÂ·¤¤¤Î¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥¨¥Ð¡¼¥¹¤Î2¿Í¤ò¸«¤Æ¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤µ¤ó¤Ïà¤ª¸ß¤¤¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¥®¥ê²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹á¤È¥Õ¥©¥í¡¼¡£Â³¤±¤Æ¡¢º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤¬à¤ªÂ·¤¤¤Î¤â¤Î·ë¹½»È¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤âá¤È¥Ü¥±¤ë¤È¡¢Ä®ÅÄ¤µ¤ó¤¬àÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤èá¤È¹²¤Æ¤ÆÄûÀµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¶áÌ²¤ê¤¬Àõ¤¤¤ÈÏÃ¤¹¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤µ¤ó¤Ï¡Ö8¡¢9»þ´Ö¤Ï¿²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢Ì²¤ì¤Ê¤¤»þ¤ÏàËí¤Î¹â¤µ¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¥µ¥×¥ê¤ò°û¤ó¤À¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¿²¤Ê¤¤¤È¼¡¤ÎÆü¤·¤ó¤É¤¤¤Î¤Ç¿çÌ²¤Î¼Á¤Ïµ¤¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹á¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤µ¤ó¤Ï¼«¤é¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¤·¤¿¥×¥êµ¡¤ò¼«¤éÂÎ¸³¡£²Ä°¦¤¯»£±Æ¤ò¤¹¤ë¥³¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤µ¤ó¤ÏàÂ¤òÊÒ¤Ã¤ÝÀÞ¤ê¶Ê¤²¤¿¤é²Ä°¦¤¤¡£¸å¡¢¤¢¤´¤ò°ú¤¤¤Æ¡¢Æ¬¤òÉâ¤«¤·¤Æ¤ß¤ë¤ÈÀ¹¤ì¤ë¤«¤â¡©á¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï²÷Ì²¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤Î»°¶¶ÈþÊæÀèÀ¸¤Ë¿çÌ²¤ÎÇº¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£º£¡¢ÂçË»¤·¤Î¥¨¥Ð¡¼¥¹¤ÏÈô¹Ôµ¡¤ä¿·´´Àþ¤Ç¤Î°ÜÆ°¤¬Â¿¤¤¤½¤¦¡£º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤Ïà°ÜÆ°»þ´Ö¤ò¿çÌ²¤Ë¤·¤Æ¡¢¹ç·×²¿»þ´Ö¿²¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦·×»»¤Î»ÅÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÜÆ°¤Î¹ç´Ö¤Ç¤â¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤«¤éÄù¤áÀÚ¤ê¤ÎºÅÂ¥¤¬¤¤Þ¤¹á¤ÈÊ¬»¶¤·¤Æ¤Î¿çÌ²¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤Ïà¤·¤«¤âËÍ¤éº£¿·´´Àþ»ØÄêÀÊ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿çÌ²¤Î¼Á¤ò¾å¤²¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢²¿¤È¤«¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«á¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¤ª´ê¤¤¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Ä®ÅÄ¤µ¤ó¤Ïà¤µ¤Ã¤¤«¤éµÈËÜ¤Ø¤ÎÊ¸¶ç¸À¤¤¤¹¤®á¤È»ß¤á¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û