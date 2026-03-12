King ＆ Prince、金メダルかじる双子コーデ密着ショット「Myojo」レギュラー卒業で歴史振り返る
【モデルプレス＝2026/03/12】King ＆ Princeが、3月21日発売の雑誌「Myojo」（みょうじょう／集英社刊）5月号表紙（通常版・ちっこい版）と裏表紙、中面の特集12ページ、厚紙カードに登場する。この号で、King & Princeはレギュラーを卒業する。
【写真】キンプリ、晩餐会をイメージした美麗カット
全国4都市をめぐるドームツアーを敢行する中、3月25日には最新シングル「Waltz for Lily」をリリースするKing & Prince。永瀬廉は3月27日公開の映画「鬼の花嫁」でＷ主演。グループとしてはもちろんのこと、個人としても映画やドラマ、バラエティーを始めとした多方面でめざましく活躍し、世代や性別を問わず熱い支持を集めている。「Myojo」での初登場から、永瀬は14年4ヶ月、高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）は12年7ヶ月となるこの5月号で、King & Princeがレギュラーを卒業する。
通常版は、そんな2人の門出を祝した金メダル表紙となる。デニムの双子コーディネートを着用し、チークを入れたほっぺたをくっつけあいながら1つの金メダルをかじる、密着カットとなっている。「今日の俺たちはむき出しだったよ！」（高橋）、「海人のほっぺはあったかかった」（永瀬）と言うほどの距離感が見どころ。通常版の裏表紙は、2人そろって花を舌にのせて子どものように笑う、キュートなカットを採用。ちっこい版の表紙は、晩餐会をイメージして撮影。レースのグローブや大きなリボンタイをまとった、春らしいロマンチックなドレスアップスタイルの2人が、花をさしたフォークを口元に添えるコンセプチュアルな美麗カットとなっている。ちっこい版の裏表紙はガラっと雰囲気を変え、白シャツ・黒ネクタイ・リムレスメガネというクールな双子コーディネートを着用。表裏でギャップが楽しめる仕様だ。
中面では、King ＆ Prince、ティアラ（ファンネーム）、「Myojo」が互いに賞を贈りあう「いただきたい！ さしあげたい！ れんかい AWARD、発表！！」を12ページで特集。過去の座談会迷言集や恒例の“くじびきトーク“などに加え、”れん⇔かい BIGLOVE 賞”、“ティアラは◆◆◆で賞”（※◆はハートマーク）と称し、愛の言葉をたっぷり語ってもらう座談会も敢行。また、「Myojo」での2人の歴史を振り返りつつ、東京ドーム公演で話題になった“Myojo ジャンプ”の軌跡と最新の“Myojoジャンプ”カットも収録するなど、読みごたえも見ごたえも抜群。レギュラー登場ラストとなる今回も、いつも通り爆笑の絶えない“れんかいワールド”が繰り広げられた、多幸感あふれる特集となっている。また、永瀬のソロ連載「日日恋廉」もレギュラー最終回となり、拡大版で届ける。
SixTONESのメンバーがひとりずつ登場する連載「SixTONES “if” Photo Theater」の5回目は、ジェシーが登場。ダンスのコソ練をのぞいているかのような、エモーショナルな瞬間を8ページにわたって切りとっている。特集は「俺の黒歴史」。デビュー組からジュニアまでの失敗談やイキりエピソードなどの、笑える“黒歴史”と憧れの先輩に感動した“白歴史”を集めた内容だ。また、「第32回あなたが選ぶジュニア大賞」の新部門“いちばんバブい“の上位にランクインしたジュニアが登場する、厚紙カード「ばぶばぶカード」もついてくる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】キンプリ、晩餐会をイメージした美麗カット
◆キンプリ「Myojo」レギュラー卒業
全国4都市をめぐるドームツアーを敢行する中、3月25日には最新シングル「Waltz for Lily」をリリースするKing & Prince。永瀬廉は3月27日公開の映画「鬼の花嫁」でＷ主演。グループとしてはもちろんのこと、個人としても映画やドラマ、バラエティーを始めとした多方面でめざましく活躍し、世代や性別を問わず熱い支持を集めている。「Myojo」での初登場から、永瀬は14年4ヶ月、高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）は12年7ヶ月となるこの5月号で、King & Princeがレギュラーを卒業する。
中面では、King ＆ Prince、ティアラ（ファンネーム）、「Myojo」が互いに賞を贈りあう「いただきたい！ さしあげたい！ れんかい AWARD、発表！！」を12ページで特集。過去の座談会迷言集や恒例の“くじびきトーク“などに加え、”れん⇔かい BIGLOVE 賞”、“ティアラは◆◆◆で賞”（※◆はハートマーク）と称し、愛の言葉をたっぷり語ってもらう座談会も敢行。また、「Myojo」での2人の歴史を振り返りつつ、東京ドーム公演で話題になった“Myojo ジャンプ”の軌跡と最新の“Myojoジャンプ”カットも収録するなど、読みごたえも見ごたえも抜群。レギュラー登場ラストとなる今回も、いつも通り爆笑の絶えない“れんかいワールド”が繰り広げられた、多幸感あふれる特集となっている。また、永瀬のソロ連載「日日恋廉」もレギュラー最終回となり、拡大版で届ける。
◆SixTONES連載はジェシー登場
SixTONESのメンバーがひとりずつ登場する連載「SixTONES “if” Photo Theater」の5回目は、ジェシーが登場。ダンスのコソ練をのぞいているかのような、エモーショナルな瞬間を8ページにわたって切りとっている。特集は「俺の黒歴史」。デビュー組からジュニアまでの失敗談やイキりエピソードなどの、笑える“黒歴史”と憧れの先輩に感動した“白歴史”を集めた内容だ。また、「第32回あなたが選ぶジュニア大賞」の新部門“いちばんバブい“の上位にランクインしたジュニアが登場する、厚紙カード「ばぶばぶカード」もついてくる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】