＜田舎モンのくせに！＞ボッチ終了！都会からきた「オシャレなママ友」【第3話まんが：リンの気持ち】
私はリン（32）。3歳の子どもを育てています。はじめての子育てで不安なことばかりなのに、旦那は出張が多くてあまり頼りにならず、ママ友を探すことに躍起になっていました。けれども元々うじうじとした性格なので、見知らぬ人に話しかける勇気もなく、話しかけてもらってもうまく会話をつなぐことができません。そのせいか、ママ友ができなかったのです。そんな私とママ友になってくれたのが、旦那さんの都合で都会から引っ越してきたばかりのチヒロ（32）ちゃんでした。
チヒロちゃんは、女性に言い返されて顔を真っ赤にしてワナワナしています。チヒロちゃん……！ さっきの嫌味、わざとこの女性に聞かせてたんだ！！！ と今さらわかりました。私はチヒロちゃんの代わりに女性に謝罪しました。
チヒロちゃんは、1年前に旦那さんの都合で、都会から引っ越しをしてきました。当時、ママ友がひとりもできず落ち込んでいるときだったので「ママ友になりませんか？」そう声をかけてもらって、すごく嬉しかったのです。
私はなかなかママ友ができず、精神的に追い込まれてしまいました。
みんなは普通にママ友ができるのに、どうして私にはできないのだろう。
私の未熟さで子どもにも友達ができずに迷惑をかけてしまうと思うと、毎日いたたまれなかったのです。
そんな私に声をかけてくれたのが、チヒロちゃんでした。
チヒロちゃんは旦那さんの仕事の都合で引っ越してきたそうですが、話を聞くと都会から来たそうです。
どうりで、ここら辺ではあまりいないオシャレさんだと思いました。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
