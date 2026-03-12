松村沙友理、第1子出産後初公の場で満面の笑み「ままりんごになりました！」 クッションを赤ちゃんに見立て“よしよし”
元乃木坂46で俳優・タレントの松村沙友理（33）が12日、都内で行われたHappyくじ『セブン‐イレブン』商品発表会に登壇。第1子出産後初の公の場で、ハッピーオーラを振りまいた。
【写真】満面の笑顔がかわいい！ママになった松村沙友理
肩を大胆に出したイエローグリーンのワンピース姿で登壇した松村は「さゆりんご、ままりんごになりました！みなさんにハッピーをお届けします！」とあいさつした。
イベントでは、「Happyくじ」で当たるセブンイレブンの人気商品を模したグッズを紹介。ピザが大きく写されたブランケットには、「おいしそう！間違えて食べちゃいますね」と驚いてみせ、その大きなサイズでも「ペロリです。出産頑張ったので、いまお腹ペコペコで、栄養取らなきゃいけないので、これ100枚お願いします！」とにっこり。
また、前髪クリップを頭につけ、「どうですか？さゆりんごもかわいいけど、ままりんごもかわいいんじゃないですか？」とカメラアピールも。さらには「どうしよう！ままりんごになって、さらにかわいくなったってみんなが言ってます！」ときゅるきゅるの表情を見せ、会場に笑いが起こると、「誰も言ってなかったかも…」とポツリとつぶやきさらに笑いを誘った。
フォトセッションでは、報道陣からのリクエストにBIGサイズのからあげ棒のクッションを抱え笑顔で応えた松村。「赤ちゃんをあやすように」とのお願いにも、“よしよし”の仕草でノリノリで対応していた。
松村は同日、自身のインスタグラムで第1子出産を報告。「無事に第一子を出産し宝物がやってきてくれました。小さな身体を懸命に動かす我が子を守る日々に、抱えきれないほどの愛と幸せを感じております」と発表。「今後とも温かく見守って頂けると嬉しいです」と呼びかけ、最後に直筆で自身のサインを添えた。
松村は、2025年12月3日に自身のインスタグラムを通じ、年上の一般男性と約2年の交際期間を経て結婚・妊娠を発表。その後に更新した自身のYouTubeチャンネルでは「今はですね、このお仕事が大好きなので、自分の体と赤ちゃんのことを第一優先で考えさせていただいて楽しくお仕事を続けさせていただいております」と語り、今年1月には福島県を旅する動画を公開し、元気な様子を伝えていた。
