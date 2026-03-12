洗練されたレースでバストを整える。ランジェリーブランド“Yue”が2026年春夏コレクションを発表

ワコールが展開するランジェリーブランド「Yue（ユエ）」は、洗練されたレースの美しさが際立つ2026年春夏コレクションを発表。2月26日より順次、全国の取扱店舗およびワコールウェブストアをはじめとするECサイトで展開しています。

■上品で華やかなレースの魅力を最大限に引き出した4つのコレクション

物事の理由を表す「由縁（ゆえん）」から着想したブランド名を持つ「Yue」は、素材や技法、サービスのすべてにおいて、ユーザーが納得できる「理由」が存在していると考えています。

デザイン、パターン、縫製など、ユーザーの肌にふれるまでのものづくりの多くを、日本のスペシャリストたちが手がけているのも、その姿勢の表れです。

ものづくりでは、「触感」「フィット性」「気品」という3つの心地よさの指標を大切にし、美しさと快適さのどちらにも妥協しないことで生まれる洗練された心地よさを、ランジェリーを通して届けています。

今回発表された2026年春夏コレクションでは、上品で華やかなレースの魅力を最大限に引き出した、4つのコレクショングループを展開。3月発売の〈81グループ〉は、トラディショナルな芸術を落とし込んだモダンなフラワーレースを採用しています。

続く〈82グループ〉は、染まり具合の異なる糸をミックスしたリバーレースで、デニム調の表情を表現。〈83グループ〉は、葉脈や花芯まで丁寧に描いたモチーフで、牧歌的なロマンティック感と機能性を融合させました。

さらに、〈84グループ〉は、光と影を思わせるレースとシアーなリバーレースを重ね、クチュール感のあるデザイン。 26春夏シーズンの軽やかでナチュラルなムードにぴったりなコレクショングループに仕上がりました。

「Yue」公式サイト：https://www.yue-japan.com/

2026SS MOOK：https://www.yue-japan.com/mook/26ssbook/#page=1

【「Yue」 2026年春夏コレクションの特長】

● 物事の理由を表す「由縁（ゆえん）」をネーミングの由来とし、デザイン、パターン、縫製など、ユーザーの肌にふれるまでのものづくりの多くを、日本のスペシャリストたちが手がけるランジェリーブランド。

● 2026年春夏コレクションでは、上品で華やかなレースの魅力を最大限に引き出した、4つのコレクショングループを展開します。

● 各グループはそれぞれの世界観を表現し、「Yue」らしい洗練された美しさを表現したランジェリーに仕上げています。

■商品概要

◇2月26日 発売〈81グループ〉

トラディショナルな芸術を落とし込んだモダンなフラワーレース。

ポーランドに古くから伝わる切り絵・ヴィチナンキから着想を得たコレクションです。伝統工芸品を思わせるフラワーモチーフをつなぐのは、繊細で直接的なライン。アンティーク感のあるステッチには、抜け感を意識した工夫を凝らし、春の気分に寄り添う軽やかさを表現。クラシカルな華やぎのなかに、現代的な美しさを添えました。

●ブラジャー

品番：BJP481

希望小売価格：22,000円〜

サイズ：（C・D・E） 65・70・75・80、（F）65・70・75・80・85、（G）70・75・80・85

カラー：BE（ベージュ）・KO（ネイビー）・SP（サーモンピンク）

※カラーによってサイズ展開は異なります。

●ショーツ

［ショーツ］

品番：PJP781

希望小売価格：10,450円〜

サイズ：M・L・LL

カラー：BE（ベージュ）・KO（ネイビー）・SP（サーモンピンク）

※カラーによってサイズ展開は異なります。

［Tバックショーツ］

品番：PJP481

希望小売価格：10,450円

サイズ：M

カラー：BE（ベージュ）・KO（ネイビー）・SP（サーモンピンク）

●キャミソール

品番：CJP281

希望小売価格：31,900円〜

サイズ：M・L・LL

カラー：BE（ベージュ）・KO（ネイビー）・SP（サーモンピンク）

※カラーによってサイズ展開は異なります。

◇5月発売予定〈82グループ〉

染まり具合の違う糸をミックスして織ったリバーレースを使ってデニムを表現。

ゴシックな印象のあるダマスク柄をデニム調に仕上げたリバーレースをシンプルで洗練されたアーバンな雰囲気に仕上げ、お洋服感覚で楽しみたい、遊びごころあるコレクションに。

「Yue」ならではの、レースの透け感やパワーネットプリントなどシアーなデニム感が特長です。

◇6月発売予定〈83グループ〉

機能性の中に素朴で牧歌的なロマンティック感を融合。

クラフト感のある可愛らしい印象のモチーフも、葉っぱの葉脈、花芯などの表現を丁寧に描くことで、オトナに似合うロマンティック感を。

優美な魅力を備えつつもさり気ない個性を放ち、使いやすさを重視したアイテムは、日々の生活をより華やかに彩ります。

◇7月発売予定：〈84グループ〉

自然にあふれた非日常の楽園へ誘うような葉っぱのモチーフを基調としたフレッシュでリラックス感も感じさせるコレクション。

光を浴びた葉っぱの美しい影を描いたレースにシアーな透け感のリバーレースを重ねて、クチュール感が際立つデザインに。

◇アウターラインアップ

「Yue」ではブランドが持つ縫製技術が生み出すアウターもラインアップ。様々なシーンで使いやすい、ファッションを楽しめるアイテムを取り揃えています。

◇ベーシックコレクションに〈35グループ〉が誕生

上質なシルクを使用した、〈35グループ〉がリリース。

ブラジャーは上辺から少し覗くリバーレースが、肌につけた時に上品さを際立たせ、コントラストが美しいデザインに仕上げています。

カップ肌側もシルクで、肌ざわりのよい素材使いにこだわりました。

素材の美しさを活かした、シンプルでエレガントなランジェリーは、上質なデイリーランジェリーを追求したグループです。

■「Yue」について

ゆえに、心地いい

ものごとの理由を表す「由縁（ゆえん）」を語源にもつ、「Yue」。

その心地よさは偶然ではありません。デザインもパターンも縫製も、あなたの肌にふれるまで。ものづくりのほとんどが、スペシャリストたちの手によって日本で行われています。

忙しいとき、寛いでいるとき、眠っているときでさえも。やさしく寄り添い、ささえていきたい。「Yue」を通して、穏やかさに満ち、心地よいと感じられる豊かな日常をお届けします。

「Yue」公式サイト：https://www.yue-japan.com/

「Yue」公式Instagram：https://www.instagram.com/yue_japan/

（エボル）