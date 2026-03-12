リラクゼーションサロンが赤ちゃん同伴の母親に示した“ユニークな配慮”が話題を集め、反響を呼んでいる。

【映像】サロンの“斬新な配慮”…赤ちゃんの変わったポジション

投稿したのは、RIYU 5mさん（@0914riyuri）。妊娠中から利用していたリラクゼーションサロンに産後、赤ちゃん同伴で施術をお願いしたところ、施術ベッドの顔用の穴の真下に赤ちゃんが寝るスペースが用意されていたという。実際に穴から赤ちゃんの顔が覗く写真とともに「赤ちゃん視点は大丈夫そう？」と笑えてきた様子をSNSに投稿した。

サロンの“斬新な配慮”にネットの声は

投稿を見た人からは「いいなぁ この位置からずっと赤ちゃんながめられるの」「ママも赤ちゃんも安心だよね」「赤ちゃん視点のママの表情想像して笑ってる」「ママの変顔とヨダレが心配ですー笑」などの声が寄せられ、投稿には約8.3万件の“いいね”が押される反響となっている（※数字は3月11日14時のデータ）。

ニュース番組『わたしとニュース』は、投稿主を取材。「お母さんの顔が良く見えて安心するようにと（サロンスタッフの）配慮でした。最初はなんとも思わなかったのですが、着替えてる最中に穴から顔が見えることに気づいて面白くなりました。ヨダレに関するコメントが数多くあり私もよく垂らしますが、この時はそれどころじゃなくて全く眠気は来ませんでした」と話している。（『わたしとニュース』より）