◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールD ドミニカ共和国 7-4 ベネズエラ(日本時間12日、ローンデポ・パーク)

日本と準々決勝で戦うのがベネズエラに決定しました。

初回に、ドミニカ共和国のフアン・ソト選手がホームランで2点先制。ウラにベネズエラもタイムリーで1点返しますが、3回にケテル・マルテ選手、ブラディミール・ゲレーロJr.選手とMLBでも活躍する選手がそろってソロホームランを放ちます。ベネズエラもルイス・アラエス選手のタイムリーなどで4-3と追い上げます。

しかし4回には2アウト1・3塁からフェルナンド・タティスJr.選手が振り抜いた瞬間からわかる確信弾で3点を追加。

7回にベネズエラはヒットと四球で得点圏にランナーを置きますが、追加点には届かず。9回には先頭打者が四球で出塁し、ロナルド・アクーニャJr.選手が内角のきわどい球を受けつつファウルで粘った10球目を見極め出塁。さらに続くマイケル・ガルシア選手にストレートで四球とノーアウト満塁となりました。ここでアラエス選手が犠牲フライ、さらにドミニカ共和国の送球ミスで1点を追加し2点差となりますが、追い上げることができず、ドミニカ共和国が勝利しました。

プールD2位となったベネズエラは日本時間15日行われる準々決勝で日本と激突します。1位通過のドミニカ共和国はプールC2位の韓国と対戦します。