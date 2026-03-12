熊田曜子、豚肉メインの“おうちごはん”公開「食欲そそられるビジュアル」「簡単で真似したい」と反響
【モデルプレス＝2026/03/12】タレントの熊田曜子が、3月10日、自身のブログを更新。手料理を公開し、話題となっている。
【写真】43歳美人タレント「食欲そそられるビジュアル」じゃがいも＆チーズの豚肉巻きを焼く様子
熊田は「おうちごはん」とつづり、写真を投稿。「メインは豚肉 とろけるチーズ じゃがいも 片栗粉を使って 茹でたじゃがいもとチーズを片栗粉をまぶした豚肉で巻いて行くよ」と巻いた豚肉が増えていく様子を複数の写真で紹介。
その他、「副菜はきゅうり」「切って 鶏がらスープの素 ごま油で味付けして 冷蔵庫で半日置いて味を染み込ませたよ」と、レシピと写真も公開し、豚肉は「焼いて タレはお醤油 みりん 料理酒 お砂糖」と味付けについても言及している。
この投稿に「どれも美味しそう」「食欲そそられるビジュアル」「料理上手で尊敬」「健康的」「簡単で真似したい」「おうちごはんの理想」「間違いない味付け」「愛情感じる」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】43歳美人タレント「食欲そそられるビジュアル」じゃがいも＆チーズの豚肉巻きを焼く様子
◆熊田曜子、おうちごはんのメニューを公開
熊田は「おうちごはん」とつづり、写真を投稿。「メインは豚肉 とろけるチーズ じゃがいも 片栗粉を使って 茹でたじゃがいもとチーズを片栗粉をまぶした豚肉で巻いて行くよ」と巻いた豚肉が増えていく様子を複数の写真で紹介。
◆熊田曜子の投稿に反響
この投稿に「どれも美味しそう」「食欲そそられるビジュアル」「料理上手で尊敬」「健康的」「簡単で真似したい」「おうちごはんの理想」「間違いない味付け」「愛情感じる」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】