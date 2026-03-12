100店超の名店が集結！　「パンのフェス 2026 in 横浜赤レンガ倉庫」でパン沼にハマった

2026年3月6日〜8日、日本最大級のパンのイベント「パンのフェス 2026 in 横浜赤レンガ倉庫」が開催されました。記念すべき10周年を迎える今回は過去最大規模となり、全国各地から100店舗以上のパン屋さんが集結！ ここでしか食べられない限定パンも登場するとのことで、会場にお邪魔して奥深いパンの世界をのぞいて来ました。

■パン好きの、パン好きによる、パン好きのための祭典

取材に訪れたのは開場30分以上前でしたが、既にチケット売り場には列が。2016年に初開催されて以来、累計160万人以上が来場する大人気イベントとあって、パン好きの熱意が伝わってきます。

アニバーサリーイヤーを記念して、開催エリアも「パン屋さんエリア＜レッド＞」（横浜赤レンガ倉庫イベント広場）と「パン屋さんエリア＜ブルー＞」（赤レンガパーク）の2会場に拡大。「パン屋さんエリア＜レッド＞」はこれまでの「パンのフェス」を彩ってきた全国の人気店・実力派ベーカリーが集結するメインエリアとなり、「パン屋さんエリア＜ブルー＞」では初出店の店舗や新しいスタイルのパンが並んでいます。

今年のテーマは「パンのフェス 10 Years Parade」とのことで、定番パンはもちろん、スコーン、カヌレ、ドーナツなど様々な専門店が並ぶ様子はまさにパレードのよう。出会えるパンの多様さに10年の歴史を感じます。

合わせて、毎年パン好きの熱い投票が行われている「パンのフェスアワード」が今年も開催されています。2025年に新発売されたパンを対象に、事前投票および会場投票をもとに受賞作が決定されるので、推しパンを投票で応援する楽しさも味わえますよ。

また、パンブースが展開される2つのエリアをつなぐイベントエリアではステージ演出やさまざまな企業のブースが出展され、会場を盛り上げます。

中には最新の携帯端末など豪華景品が当たる抽選会も！ モバイルサービス「IIJmio」のブースでは、ハズレなしの抽選会やオリジナルのシナモンパンを先着1,000名の方にプレゼントするイベントが行われており、にぎわいを見せていました。

その他にも、パン活にぴったりなぬいぐるみのグッズワゴンも登場。パンと合わせて楽しめるコンテンツも充実していました。

■熟考の末、5店に絞ってパンを購入！

編集部も会場を巡り、気になるパンをゲットしてきました。悩みに悩んでピックアップしたパンをご紹介します！

・ベーカリー ペニーレイン「ブルーベリーブレッド（ハーフ）」

栃木県の那須に本店を置くベーカリーの大人気商品。オリジナルのブルーベリーソースを使用し、1本約130gのブルーベリージャムが使用されているのだとか。ふわふわ食感にブルーベリーの自然な甘さが香る逸品でした！

・Lycka「スコーン チョコチップ／ピスタチオ」

愛知県の焼き菓子工房「Lycka」のスコーン。口に入れるとほろほろとほどける繊細な口当たりで、バターの芳醇な香りが絶品です。通常はオンラインストアと東京・名古屋の百貨店やイベントを中心とした販売のため、直接購入できるのはとても貴重なのだとか。こういったお店に出会えるのもパンのフェスの魅力ですよね。

・CUBE THE BAKERY「CUBE エクラン」

こちらは開催10周年を記念し、「パンのフェス 10 Years Parade」をテーマに39店舗が腕を振るった、パンのフェスでしか食べられない「限定パン」の一つ。大きな栗の甘煮を中心に数種類のドライフルーツがちりばめられていて、10周年のお祝いにふさわしいデザートパンです。

・パン香房ベル・フルール「海を跨いだオレンジ物語 ブラバン」

こちらも限定パンの一つで、バゲットにブラッドオレンジが乗ったおしゃれな一品です。「パンのフェスアワード2023」でグランプリを受賞したパンでもあり、そのおいしさはお墨付き。オレンジの甘酸っぱさがもちもちのバゲットと組み合わさって、上品な味わいが楽しめました。

・淡路島塩パン専門店しおき「淡路島玉ねぎ塩バター」

初出店のお店も多く並ぶ「パン屋さんエリア＜ブルー＞」で発見。塩パンを専門に展開しており、ブースには「塩あんぱん」や「塩アップルパイ」など変わり種の塩パンも。今年のパンのフェスアワードに挑戦しているというこちらは、塩パンならではの塩っ気と玉ねぎの香ばしさがすてきなアクセントになっていました。

何百種類ものパンと、パンを愛する人たちが集う「パンのフェス」。パンがどれもおいしいのはもちろん、世界にはこんなにもパン好きがいるのか……となんだか幸せな気持ちになりました。

知らなかったお店に出会い、旅先や催事でまた出会えないかチェックするのもパンのフェスの楽しみの一つ。皆さんもぜひ、新しいパンとの出会いを見つけてみてくださいね。

■イベント概要

パンのフェス2026 in 横浜赤レンガ

開催日：2026年3月6日（金）・7日（土）・8日（日）

時間：11：00〜17：00

会場：横浜赤レンガ倉庫イベント広場

URL：https://pannofes.jp/event/pannofes2026/

（取材・文：マイナビウーマン編集部）