二度見不可避！「完璧なちょんまげ」をしっぽで生み出す猫ちゃんが可愛い！
【写真を見る】江戸時代から来ましたか…？奇跡の「ちょんまげニャンコ」が話題！
ペットと暮らしていると、「どうしてそうなった！？」と思わずツッコミを入れたくなる場面に出くわすこともありますよね。
先日、思わず二度見せざるを得ない猫ちゃんがXで話題になっていました。
「全力で笑わせに来てる」と投稿された本ポストを見てみると、猫ちゃんの耳の間からしっぽがふぁさっと前へ垂れて、まるでリーゼントやちょんまげのようになっています。
その様子に、「武士か」「おしゃれな前髪！」「モヒカンしっぽ！」とコメント欄も大盛り上がり！
写真から連想される別の画像なども多数登場して話題となり、ポストは18万いいね、1.8万リポストを獲得しました。
この反響について投稿主の秋十空@akitokuu_neko22さんは、「バズるかもとは思ってたけど、ここまで凄い事になるとは」と一言。「江戸時代からタイムスリップして来た侍みたい。完璧なちょんまげ笑」など印象的なコメントも多かったとのこと。ご家族も、「有名にゃんになったね笑」と喜んでくれたそうです。
写真の猫ちゃん「実陽（みはる）」ちゃんが頭にしっぽをのっけていたのは初めてだったそうで、秋十空さんも「頭にしっぽが乗っているのに全然気にしてなくて、本当におおらかな子だなと思いました」「とにかく笑いが止まらなかったです」と話してくれました。
秋十空さんはなんと19匹の猫ちゃんを飼っているそう！
ということで、「ほかにも思わず笑ってしまった猫ちゃん達のエピソードはありますか？」と聞いてみたところ、「りんごというとても可愛い顔の子が居るんですけど、くしゃみが『…へっ、ぶっ…！』って感じでおじさんみたいで毎回笑ってしまいます」ととっても微笑ましい答えが返ってきました。可愛さと不器用さのギャップがたまらない！
また、19匹の猫ちゃん達は4つの部屋にそれぞれ数匹ずつ暮らしているそうで、全員が揃うことはないものの、「最大で7匹揃うことがあって、こたつや布団を占領されると飼い主の居場所が無くなります」と19匹ならではのエピソードも！
ちなみに今現在も、「まだまだ寒いので皆こたつにこもって温々しています」とのこと。寒くても、猫ちゃんたちに可愛く寛がれたら譲ってしまいそうですね。
秋十空さんのXには、ほかにも保護猫ちゃんたちがまったり楽しそうに暮らす様子が多数投稿されています。
秋十空さんと出会えて、猫ちゃんたちもきっと幸せですね！ 今後もどんな姿を見せてくれるのか楽しみです♪
文=月乃雫