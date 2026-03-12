JNN（TBSテレビをキー局とする系列28局のネットワーク）に加盟する全国28局が、2025年に制作した番組や活動のうち、優秀な作品を顕彰する「JNNネットワーク協議会賞」の表彰式が11日に都内で行われ、「東京2025世界陸上」がネットワークの発展に貢献した全国ネット放送作品に贈られる特別作品賞を受賞した。

【写真を見る】「東京2025世界陸上」が特別作品賞 江藤愛アナ「一生忘れることができない9日間」【JNNネットワーク協議会賞】

番組で総合司会を務めたTBSの江藤愛アナウンサーは「一生忘れることができない9日間だったと思います。改めて、この世界陸上が盛り上がったことを嬉しく思います」。七澤徹プロデューサーは「東京から日本全国にスポーツのライブの力を伝えられたと思っています。今年は9月にアジア大会が名古屋で、来年は世界陸上が北京であります。一緒になってスポーツを盛り上げていけたら」と喜びを語った。

34年ぶりに東京で開催された東京世界陸上は、25年9月13日から9日間にわたり熱戦が繰り広げられた。メインスタジアムの国立競技場は連日満員となり、約62万人を動員した。

受賞一覧

■番組部門

【ネットワーク大賞】

CBCテレビ『がんばろう。がく』〜30万分の1の運命〜

【優秀賞（6作品）】

CBCテレビ「歩道・車道バラエティ 道との遭遇」

毎日放送「リフォームホラーハウス」

琉球放送「田村淳の時は音なり〜2025沖縄ラッパーSP〜」

チューリップテレビ「崖縁 政治家か テレビか 民主主義か」

CBCテレビ「がんばろう。がく」〜30万分の1の運命

中国放送「虚像 桐島聡とウーヤン〜連続企業爆破事件 半世紀の逃亡〜」

■ 活動部門

【最優秀活動賞】

中国放送 被爆80年シリーズ企画「ヒロシマの記録」

【優秀活動賞（3作品）】

中国放送 被爆80年シリーズ企画 「ヒロシマの記録」

RKB毎日放送 あしたの私、もっとハッピーに フェムテックプロジェクト

熊本放送 戦後80年〜私たちが知らない戦争を教えてください〜

■ 特別部門

【特別作品賞】

「東京2025世界陸上」

【特別番組賞】

静岡放送「SBSスペシャル 無限の檻〜袴田巖さんと再審〜」

CBCテレビ「評価不能γ ワクチンの影」

【特別功労賞】

和田アキ子さん

