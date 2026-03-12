元よしもとアイドル美女が魅力全開！ 海外のプール満喫 水着姿も公開
元アイドルグループ、つぼみ大革命のメンバーで、よしもと所属のタレント、吉岡久美子が11日、自身のInstagramを更新し、夫とオーストラリア・ケアンズ旅行中のショットを公開した。
【写真】元アイドル・吉岡久美子の水着姿
吉岡は「オーストラリアのケアンズにある 街の真ん中にある無料プール」と紹介し、鮮やかな青いビキニ姿でプールにつかる姿を公開している。「最高すぎない？ 地元にあったらめっちゃ行く自信ある（笑）」と、大満足している様子だ。このあと、ナイトマーケットでディナーを楽しんだことも報告している。
オーストラリアを満喫する様子の吉岡の投稿のコメント欄には「可愛い」「たまりませんねっ♪」「素敵すぎる場所ですね」といった反響が寄せられている。
【吉岡久美子】
1992年12月24日生まれの33歳。2010年4月のオーディションで、つぼみ（のちのつぼみ大革命）に加入が決定。グループは2025年7月をもって解散している。テレビ番組のレポーターなども務める。昨年末に結婚したことをInstagramで発表した。
引用：「吉岡久美子」Instagram（＠yoshioka_935）
