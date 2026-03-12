【ミスド】今年はもちっと感がアップ！ 桜もちをイメージした「桜もちっとドーナツ」4種が期間限定で登場
ダスキンが運営するミスタードーナツは3月11日、春の定番商品「桜もちっとドーナツ」全4種を期間限定で発売します。
■もちっと感がアップした生地にいちご味のトッピング！
同シリーズでは、桜もちをイメージ。桜風味のもちっとした食感の生地と桜の花の形を取り入れた見た目が特徴です。
今回は“春の桜にいちごが咲いた”をテーマに、生地のふんわり感をアップさせたほか、トッピングにいちごを使用しています。
「桜もちっとドーナツ 春めくいちごホイップだいふく風」は、ホイップクリーム大福をイメージ。生地にいちごホイップを絞り、ストロベリーチョコをコーティングしています。シュガーをまぶして仕上げました。
「桜もちっとドーナツ 花やぐいちごみるくカスタード」は、いちごピューレ入りのいちごみるくあんとカスタードクリームをサンド。ホワイトチョコをコーティングし、いちご顆粒をトッピングしました。
「桜もちっとドーナツ 咲くいちごみるく」は、ストロベリーチョコをコーティングし、いちご顆粒をトッピングしています。いちごピューレ入りのいちごみるくあんを花が咲くように絞り、桜を表現しています。
「桜もちっとドーナツ 春かおるいちご風」は、いちご風味のグレーズをコーティングしています。
また、商品を包んでいるスリーブには、桜の妖精が隠れているデザインとなっています。
■商品概要
商品名：桜もちっとドーナツ 春めくいちごホイップだいふく風
価格：テイクアウト216円、イートイン220円
商品名：桜もちっとドーナツ 花やぐいちごみるくカスタード
価格：テイクアウト216円、イートイン220円
商品名：桜もちっとドーナツ 咲くいちごみるく
価格：テイクアウト216円、イートイン220円
商品名：桜もちっとドーナツ 春かおるいちご風
価格：テイクアウト205円、イートイン209円
販売期間：3月11日〜3月下旬（順次販売終了予定）
対象ショップ：ミスタードーナツ全店（一部ショップ除く）
（フォルサ）