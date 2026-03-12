乃木坂46の元メンバーで「さゆりんご」の愛称で親しまれるタレントの松村沙友理（33）が12日、都内で行われたHappyくじ『セブン-イレブン』商品発表会に出席。出産後、初の公の場となった。

イベントでは産後とは思えないスラッとしたデコルテをみせたワンピース姿、さらにはヒールも履いて登場。司会者から出産を祝福されると「さゆりんご、ママりんごになりました。みなさんにハッピーをお届けします。呼んでいただけてうれしいです」と笑顔でママになった印象を語った。

子供については「まさに出産をして第1子を無事に出産したことがハッピー。たくさん笑ってくれて、こんなに赤ちゃんって笑ってくれるんだ。アイドルの素質があるのかな。毎日、話しかけたらニコニコに笑ってくれてる。日々ハッピーです」と幸せな生活ぶりを語った。

乃木坂46時代はユニット「からあげ姉妹」でも活動するなど、大のからあげ好きを公言する松村。イベントでは今回のくじの特賞「BIG!ぬいぐるみ からあげ棒」を前に「お腹空いてきちゃう。乃木坂時代に生田ちゃんとカラアゲ姉妹というユニットやっていて、セブンイレブンさんのカラアゲ棒を買っていた。100本食べたいです。出産頑張ったのでお腹ぺこぺこです」と話す場面もあった。

イベント前には自身のインスタグラムを更新して第1子出産を公表。「無事に第一子を出産し宝物がやってきてくれました。小さな身体を懸命に動かす我が子を守る日々に、抱えきれないほどの愛と幸せを感じております」と喜び。「今後とも温かく見守って頂けると嬉しいです」と記し、直筆の署名とりんごマークを添えた。

スポニチ本紙の取材では、お相手は都内の企業に勤める年上の会社員で、約2年の交際期間を経てのゴールイン。この男性との交際は24年5月にニュースサイト「Smart FLASH」の報道で、お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の富澤たけし（51）に似ていると報じられ、話題となっていた。

昨年12月に結婚と妊娠を公表。その後も可能な範囲で仕事を継続。自身のYouTubeチャンネルでアップしていたグルメロケの動画は、昨秋頃までに撮影を終えていた。今年1月には「ゆっくりとマタニティ旅」と福島県を旅する動画を自身のSNSに投稿するなど、仕事を調整している様子が見られていた。