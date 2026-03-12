Åì¾Ú¡¢°ì»þ900±ßÄ¶°Â¡¡¸áÁ°½ªÃÍ¤Ï5Ëü4177±ß
¡¡12Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê225¼ï¡Ë¤¬ÂçÉýÈ¿Íî¤·¤¿¡£Á°Æü½ªÃÍ¤«¤é¤Î²¼¤²Éý¤Ï°ì»þ900±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¡£ÃæÅì¾ðÀª¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤«¤éÊÆ¹ñ¤Ç¸¶ÌýÀèÊª²Á³Ê¤¬¾å¾º¤·¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì²ÃÂ®¤Ë¤è¤ë·Êµ¤¸ºÂ®¤òÉÔ°Â»ë¤·¤¿Çä¤êÃíÊ¸¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡¸áÁ°½ªÃÍ¤ÏÁ°Æü½ªÃÍÈæ848±ß22Á¬°Â¤Î5Ëü4177±ß15Á¬¡£Åì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡ÊTOPIX¡Ë¤Ï59.61¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Î3639.24¡£
¡¡¥¤¥é¥ó¤¬¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¤Çµ¡Íë¤ÎÉßÀß¤ò»Ï¤á¤¿¤ÈÅÁ¤ï¤ê¡¢¸¶Ìý¶¡µë¤¬ÂÚ¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£ÆüÊÆ²¤¤Ê¤É¹ñºÝ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼µ¡´Ø¡ÊIEA¡Ë¤Î²ÃÌÁ¹ñ¤¬ÀÐÌýÈ÷Ãß¤Î¶¨Ä´Êü½Ð¤ò·è¤á¤¿¤¬¡¢Áê¾ì¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¸ÂÄêÅª¤À¤Ã¤¿¡£