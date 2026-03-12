【義兄、17歳娘にオネガイ】独身・中年・実家暮らし！さらに家事は丸投げ〜＜第2話＞#4コマ母道場
現代は多様性の時代。生き方も、結婚の有無も、どんな暮らしを選ぶかも、人それぞれです。独身でも、中年で実家暮らしでも、それ自体を他人に咎められる理由はありません。けれどもし、これまで“同居の高齢母に任せきりだった家事”を、ある日突然あなたに押しつけようとしてきたら……？ しかもそれが近しい身内からの頼みだとしたら、あなたならどうしますか？
第2話 家事を丸投げ60年
【編集部コメント】
定年退職後、次の職をさがすことなくひきこもるお義兄さん。しかもそのお世話をしているのは、なかなか高齢の母親。「わが子だから……」と息子をあまり責めることなく身の回りのお世話をしているようですが、ギリギリのバランスで成り立っているこの同居。もういやな予感しかしないですよね……？
原案・ママスタ 脚本・大島さくら
第2話 家事を丸投げ60年
【編集部コメント】
定年退職後、次の職をさがすことなくひきこもるお義兄さん。しかもそのお世話をしているのは、なかなか高齢の母親。「わが子だから……」と息子をあまり責めることなく身の回りのお世話をしているようですが、ギリギリのバランスで成り立っているこの同居。もういやな予感しかしないですよね……？
原案・ママスタ 脚本・大島さくら