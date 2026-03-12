イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」の海軍司令官は１１日、海上輸送の要衝であるホルムズ海峡の通過には、イランの許可を必須とする方針を表明した。

無許可で航行する船舶は攻撃対象とする。米国やイスラエルの友好国や支援国には、事実上の海峡封鎖が続くことになる。

革命防衛隊は１１日、ペルシャ湾で警告を無視して航行したタイ船籍とリベリア船籍の貨物船を攻撃したと発表した。アリレザ・タングシリ海軍司令官はＳＮＳで「空約束を信じてホルムズ海峡を通過しようとしたが、捕らえられた」と指摘し、海峡通過にはイランの許可が必要と主張した。「空約束」とは、米国のトランプ大統領が海峡を通過するタンカーを米海軍が護衛する案を打ち出したことを指すとみられる。

イランの軍中央司令部報道官は１１日の声明で、「米国、イスラエルに関連する国の船舶は合法的な標的となる」と警告した。イラン軍報道官は６日、ホルムズ海峡について「封鎖しておらず、するつもりもない」と述べ、米国とイスラエルに関係しない船舶の通過を認めるとしていた。

米イスラエルに軍事力で劣るイランには、海上輸送に危機を生み出して世界経済を混乱させ、トランプ米政権に対する国際的な停戦圧力を強めようとの意図があるとみられる。