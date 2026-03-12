タレントのスザンヌ（39）が、大学を卒業したことを報告し、大学名も公表。シングルマザーとして子育てをしながらの学生生活を振り返り、話題となっている。

2011年に元プロ野球選手の斉藤和巳さんと結婚し、2014年1月に第1子となる男の子が誕生。しかし、2015年3月に離婚を発表し、その後は熊本へ移住していた。

2022年3月には自身のYouTubeチャンネルで「35歳の新挑戦！大学進学を決めました」と題した動画を投稿。「息子も『え〜ママ大学生になるの』って言って、このままうまくいったら、4年後、息子が小学校を卒業するタイミングで、私も大学を卒業できると思うので、一緒に頑張ろうねっていう話をしました」と明かしていた。

2026年3月10日にはInstagramを更新し、「日本経済大学を卒業しました。お仕事をしながら、子育てをしながらの大学生活。正直、レポートの締め切りに追われて、きょうは無理かも…と思う日も何度もありました。それでもここまで続けてこられたのは、支えてくださった先生方、いつも味方でいてくれた友達達、サポートしてくれた家族のおかげです（きょうの卒業式も駆けつけてくれたよ、ありがとう。だいすき）そして何より勉強しているわたしに『ママがんばってね、僕もがんばるからね』って応援してくれた息子の存在がとてもとても大きかったです。またここから、新しいスタート！学んだことを糧にして成長していきたいです」と、卒業式の袴姿も披露した。

