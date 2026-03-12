元NMB48太田里織菜がプロデューサーを務めるアイドルグループ「Luna Amour」の運営が12日までに公式Xを更新。メンバー森岡来夢（28）に規約違反行為があったとして脱退を発表した。

運営は「この度、メンバーの森岡来夢につきまして、グループの活動方針および規約に反する行為が確認されたため、本人とも話し合いを重ねた結果、本日付でLuna Amourを脱退することとなりました」と報告。ファンや関係者に謝罪した。

森岡も自身のXで「今回自分の軽率な行動でLuna Amourを脱退することになりました」と報告し、「ファンの皆様、メンバーや関係者の皆様にご迷惑おかけしてしまい申し訳ございません。気持ちを改めてこれからも頑張りますので応援よろしくお願いします」とつづった。

また、同グループを運営するISCareer代表取締役、星野愛菜氏は自身のXで今回の件について「この決断に至るまで、何か他に方法はないかと何度も模索し、本人とも話し合いを重ねてまいりました。しかしながら、今回の件はアイドルとして到底看過できるものではなく、運営としてこのような判断をせざるを得なかったこと、私自身も大変ショックで、悲しい気持ちでおります」と説明した。