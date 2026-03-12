フジテレビの勝野健アナウンサー（26）が12日、インスタグラムを更新。フジテレビ退社を公表した。

勝野アナは「【ご報告】この度、4年間お世話になったフジテレビを退社することとなりました。3月末をもって『めざましテレビ』『ぽかぽか』『Live Newsイット！』を卒業いたします」と発表した。

続いて「これまで未熟な私を温かく指導してくれた諸先輩方、ともに番組を作り上げてくれたスタッフの皆様、取材を通じてお世話になった皆様、そして画面越しに応援してくださった視聴者の皆様に、心より感謝申し上げます。本当に多くのことを学ばせていただいた、かけがえのない4年間でした」と感謝を伝え「また私事ではございますが、かねてよりお付き合いしておりました方と今年1月に結婚し、生活の拠点を京都へ移すこととなりました。これからの人生をともに歩むパートナーと家庭を大切にしながら、新天地で自分らしいキャリアを築いてまいりたいと考えております」と今後についての展望をつづった。

また「今後はフリーランスとして活動を続けてまいります。歴史と文化の薫る京都から新たな視点で情報を発信できるよう、より一層精進してまいります。今後とも変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。勝野健」と自身の名で投稿を結んだ。

慶大卒の勝野アナは22年4月に入社し、「めざましテレビ」でフィールド・スポーツキャスター、「FNN Live News イット！」でスポーツキャスターを務めるなど、報道、情報番組を中心に活躍。野球、ボクシング中継などの実況も担当した。