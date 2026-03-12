6クラブ出場のプレミア勢が苦戦…CLラウンド16第1戦は2分け4敗
チャンピオンズリーグ（CL）・決勝トーナメント1回戦（ラウンド16）のファーストレグでは、プレミアリーグ勢が未勝利に終わることとなった。
今季のCLにはプレミアリーグからアーセナル、マンチェスター・シティ、チェルシー、リヴァプール、ニューカッスル、トッテナム・ホットスパーが出場し、そのうちの5クラブがノックアウトフェーズへストレートインを決めたほか、ニューカッスルもプレーオフを突破したことで、今大会に参戦したプレミアリーグ勢の全6クラブがラウンド16進出を果たしていた。
そんな中でラウンド16のファーストレグが行われたが、10日開催の試合ではニューカッスルがホームでバルセロナと1−1で引き分けた以外は、リヴァプールが敵地でガラタサライに0−1で敗れ、トッテナム・ホットスパーは敵地でアトレティコ・マドリードに2−5先勝を許す結果となった。
さらに、11日開催の試合ではアーセナルが敵地でレヴァークーゼンと1−1で引き分けたほか、マンチェスター・シティは敵地でレアル・マドリードに0−3、チェルシーはパリ・サンジェルマン（PSG）に2−5でそれぞれ敗れ、大きなリードを許して折り返すこととなった。
なお、マンチェスター・シティとチェルシーの結果を受けて、データサイト『OPTA』によると、ヨーロピアン・カップ（CLの前身大会）を含め、CLでイングランドの2クラブが同じ日に3ゴール以上の大敗を喫したのは史上初のことになったという。
ファーストレグは未勝利（2分け4敗）に終わったプレミアリーグ勢だが、ニューカッスル以外はホームでのセカンドレグを迎えることになる中で、何チームが準々決勝に駒を進めることができるのだろうか。注目のセカンドレグは今月17日と18日かけて開催される。
■プレミアリーグ勢のCLラウンド16・ファーストレグの結果
▼3月10日
ガラタサライ（トルコ） 1−0 リヴァプール
ニューカッスル 1−1 バルセロナ（スペイン）
アトレティコ・マドリード（スペイン） 5−2 トッテナム・ホットスパー
▼3月11日
レヴァークーゼン（ドイツ） 1−1 アーセナル
レアル・マドリード（スペイン） 3−0 マンチェスター・シティ
パリ・サンジェルマン（フランス） 5−2 チェルシー
■プレミアリーグ勢のCLラウンド16・セカンドレグの日程
▼3月17日
マンチェスター・シティ vs レアル・マドリード
チェルシー vs パリ・サンジェルマン
アーセナル vs レヴァークーゼン
▼3月18日
バルセロナ vs ニューカッスル
リヴァプール vs ガラタサライ
トッテナム・ホットスパー vs アトレティコ・マドリード
