侍ジャパン公式インスタグラム公開

野球の日本代表（侍ジャパン）の公式インスタグラムが11日に更新された。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝の地・米マイアミに向かう、チャーター機内の様子が公開され、普段は見られない貴重ショットもあった。

投稿には「決戦の地・マイアミへ向かう機内の様子（3）」と綴られ、10枚の写真を公開。リラックスムードの各選手を捉えた写真が並んだ。

1枚目には山本由伸（ドジャース）と若月健矢（オリックス）の2ショットがアップ。カメラを向けられ、はにかんだ山本。背後の席越しに眼鏡をかけた若月がもたれかかるように収まった。

オリックス時代に最優秀バッテリー賞を受賞するなど、球界屈指の黄金バッテリーとなった2人。山本のメジャー移籍で、今では滅多に見られないコンビの実現となった。

コメント欄には「若月くんと由伸さん仲良しで嬉しい」「いきなり若様と由伸くんのツーショットはテンションあがります」「よしわか インスタ開いた瞬間叫んでしまった」など、オリックスファンの感激の声が書き込まれていた。

日本は1次ラウンド・プールCを全勝突破。準々決勝は14日（日本時間15日）にローンデポ・パークで行われる。



（THE ANSWER編集部）