時代の変化、そしてコロナ禍もあって激減しつつある接待。一方、数少ない場面でインパクトを残せれば、ビジネスへの好影響をもたらすのは間違いない。そこで今回は、ビジネスと食の現場に詳しいノンフィクション作家の野地秩嘉氏が、接待のプロたちを取材した『一流の接待』（小学館）から、接待におけるタブーや、商社の雄である伊藤忠商事・岡藤正広会長の凄まじい接待テクニックを紹介する。

「初めての店」には絶対に行くな

「初めて行く店」はプライベートなら楽しいだろうが接待は別。「行ったことのない店を接待に使う」ことはやってはいけない。わたし自身、「僕は行ったことのない店ですが、なかなか予約が取れない店なので、そこを取りました」と言われ、招待されたことがある。高級店だったから、サービスは悪くなかった。しかし、店側もまた困惑している様子だった。

出席者が全員、初めて行った店の場合、サービスする側は神経質になっていて、用もないのに何度も確かめにくるのである。また、初めての店ではワイン選びが難しい。ワインの値段はフランス料理店だと1本4000円くらいから、上は10万円以上までさまざまある。ソムリエは初めての客にはいくらくらいのワインを勧めていいのかわからない。

ホスト（主人側）もソムリエから「この料理でしたら、これくらいのワインがいいです」と言われたら、「安いのはないか」とは言いづらい。結局、何本も候補を挙げて値段を探ることになるから食事の時間が長くなってしまう。

正式な接待でなくとも、仲間内の会食やデートであっても、行ったことのない店を利用するのはリスクが大きすぎる。行ったことのない店でデートした場合、女性（あるいは男性）は連れてきた男性（女性）に対して不信感を抱くだろう。接待する時、一度も使ったことのない店を指定するホストがいる。そのホストは勘違いをしている。

彼は「接待するのは店のサービス係だ。ホストである自分は食事の代金を払えばいいだけ」と思い込んでいる。ここが最大の問題である。この考え方を改めない限り接待の達人にはなれない。接待でも会食でも、ゲストをもてなすのは主人だ。店ではない。

伊藤忠・岡藤会長のすさまじい接待術とは？

たとえばイギリスのチャールズ国王が天皇陛下、皇后陛下をもてなそうと思ったら、ロンドン市内の店でローストビーフを食べさせようなんて思うはずがない。バッキンガム宮殿に招いて、玄関まで迎えに出てきて、宮殿内の食堂へも自分で案内して、皇后陛下が座ろうとしたら、国王自ら椅子を引くだろう。

ワインを選ぶのもチャールズ国王だ。1杯くらいはグラスに注ぐかもしれない。ひょっとしたら、ローストビーフもチャールズ国王が切り分けてくれるかもしれない。つまり、ゲストをもてなすのはあくまで主人なのである。

ビジネスパーソンの場合でも、もてなしの采配をするのは幹事ではない。接待をする側のトップだ。相手側の椅子を引くのも幹事ではなくトップが自らやること。本来、客をもてなすのは主人、つまりホストだ。店の料理長やサービス係は代行しているにすぎない。

ホスト側は当事者意識を持って接待に臨むこと。当事者意識があれば味も知らない、サービスもわからない初めての店を選ぶなんてことにはならない。どういった店を利用したとしても、あくまで「自分はホストだ」という一点は忘れてはいけない。

また、当事者意識が希薄なのは店の予約を部下にまかせる上司だ。本来は上司が店を決める。メニューも決める。席や席順もホストの上司が決める。手土産もあらかじめ決めておく。

たとえば、総合商社の雄、伊藤忠の岡藤正広会長は接待の達人だ。

岡藤さんは毎年、春になるとグループ会社のトップを招いて、毎週、ゴルフコンペを催している。コンペの組み合わせはもちろんのこと、賞品、コンペ後の食事会の会場、手土産、家にいる奥さんのための弁当の手配まですべて自らやる。こうなると、もう伝統芸の域にある。なかでも岡藤さんのそれは無形文化財とも言える。ちゃんと継承し、発展させていくべき接待の技だ。

