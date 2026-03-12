Amaneは3月に、同社の運営する東京・表参道の完全個室焼肉店「にくといろ」（東京都港区）において、店内で撮影した記念写真を独自の生成AI技術によって動画化して、記念映像としてプレゼントする新サービス「AI焼肉」を開始する。同サービスのプロモーションムービーには、俳優の遊馬晃祐さん、声優の鷲見友美ジェナさんをモデルとして起用している。



●AI×焼肉の新体験



「AI焼肉」では、来店客が店内のコードから専用サイトにアクセスして、動画テーマや希望シチュエーションを入力し、個室で記念写真を撮影することで、その写真をもとに店舗独自の生成AIがオリジナル動画を制作する。完成した動画は1日〜1週間以内に届く。



なお、動画制作に使用した写真データは1カ月以内に削除されるとともに、動画生成は店舗内ローカル環境で処理されるので、外部へ流出してしまう心配はないという。