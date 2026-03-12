「マドリーの精神を完璧に体現している」マンC相手に前半だけで圧巻ハット！ ウルグアイ代表MFをアルベロア監督が称賛「彼には本当に厳しい指導をしているから…」
現地３月11日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のラウンド16第１レグで、アルバロ・アルベロア監督が率いるレアル・マドリーは、マンチェスター・シティとホームで対戦。３−０で勝利した。
５シーズン連続で実現したこのビッグマッチで、大仕事を果たしたのが、フェデリコ・バルベルデだった。
20分、GKティボー・クルトワからのロングフィードをワンタッチで上手くコントロールして相手DFを置き去りにする。飛び出してきたGKジャンルイジ・ドンナルンマもかわして、無人のゴールにシュートを流し込んで先制点を奪った。
さらに27分には、敵陣ボックス内に侵入して強烈な左足のシュートを突き刺す。42分にも、巧みなタッチで相手DFをかわして、右足でネットを揺らし、前半だけでハットトリックを達成してみせた。
スペインの大手紙『AS』によると、アルベロア監督はそんなウルグアイ代表MFを称賛。「バルベルデの活躍には心から喜んでいる。彼には本当に厳しい指導をしているから、私の説教で嫌われるかもしれないね」とジョークを交えつつ、こう述べた。
「彼は21世紀のファニート（元マドリーのファン・ゴメス・ゴンサレス）だ。レアル・マドリーの精神を完璧に体現している。今日のパフォーマンスは誇りに思う」
バルベルデの活躍でベスト８進出に前進したマドリーは、17日に敵地でシティと第２レグを戦う。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】バルベルデがシティ相手に圧巻のハットトリック！
