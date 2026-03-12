トランプ大統領がイラン攻撃“勝利”強調「任務完了まで撤退しない」　イラン側「原油1バレル200ドル」と挑発

アメリカのトランプ大統領は11日、イランへの軍事攻撃について「我々は勝利した」と語るとともに「任務を完了するまで撤退しない」とも述べ、作戦の継続を改めて示唆しました。

アメリカ・トランプ大統領：

勝利を早々に宣言するのは好きではない。我々は勝利した。最初の1時間で決着がついた。

トランプ大統領は訪問先のケンタッキー州で演説し、イランへの軍事作戦について「我々は勝利した」と強調するとともに、「2年ごとに後戻りするのは望まない。任務を完了するまで撤退しない」と語り、作戦を継続させる方針を示しました。

高騰が続く原油価格については、IEA（国際エネルギー機関）が過去最大となる4億バレルの石油備蓄を加盟国と協調して放出することを踏まえ、「価格はすでに下落し始め、さらに下落するだろう」と呼びかけました。

一方、イラン革命防衛隊の報道官は11日、原油価格について「1バレル200ドルに達する覚悟をするように」と挑発するとともに、「今後も敵国と関係する船は標的になる」と警告しました。

周辺諸国に対するイランの攻撃も続いており、オマーン国営通信は、南部の港で11日にドローン攻撃があり石油貯蔵タンクが炎上したと報じました。

また、ロイター通信によりますと、イラク産の燃料を積んだ外国籍タンカー2隻が爆発物を積んだボートによる攻撃を受け1人が死亡したとのことです。