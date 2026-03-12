イタリア驚異の4連勝で1位、米国2位通過が決定 “エスプレッソ軍団”が席巻…日本のファンも「パフォ好きすぎる」【WBC】
イタリアが1次ラウンド4連勝で1位通過を決めた(C)Getty Images
第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は現地時間3月11日、1次ラウンドB組でイタリアがメキシコを9−1で破り、1次ラウンド驚異の4連勝で1位通過を決めた。
【動画】強いぞイタリア！ベンチではエスプレッソが用意され…
この試合、メキシコが4得点以下の勝利だと、米国代表が1次ラウンドで敗退となる可能性もあったが、米国は3勝1敗で2位通過となった。
3連勝中のイタリアは、2回に4番のパスカンティーノの右越えソロで先制すると、4回には2番のバーティの左中間へのアーチで追加点を挙げると、5回にはスクイズを決めて3点目。さらに二死満塁からマーシーの適時打で5−0とリードを広げた。
6回にはパスカンティーノがこの日2本目のアーチを右翼ポール際へ運び6点目。ベンチに戻り、エスプレッソを飲み干すセレブレーションも行われたが、これだけでは終わらない。8回にまたもパスカンティーノが右翼へ3本目のアーチを放り込み、ベンチは大盛り上がりを見せた。
SNS上では「イタリアのエスプレッソショットパフォ好きすぎる」「イタリア強いし、エスプレッソマシン置いてあるのもいい」「イタリアの点を取った後のベンチでのエスプレッソでお出迎えするのいいですね」と、日本のファンからも大きな反響が寄せられていた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。