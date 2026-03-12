UEFAチャンピオンズリーグ・決勝ラウンド16、1stレグではノルウェーのボデ/グリムトとポルトガルのスポルティングCPが対戦。3-0でボデ/グリムトが勝利を収めた。



奇跡の決勝ラウンド進出のみならず、初戦で完全勝利を収めたボデ/グリムト。これでリーグフェーズのマンチェスター・シティ、アトレティコ・マドリード、プレイオフのインテル2戦、そしてスポルティングCPと5連勝となった。しかも、すべて相手は名門の強豪クラブだ。





この勝利は、欧州中で驚きをもって報じられている。ポルトガルの『A Bola』は「スポルティングにとって悪夢のような夜」であると報じた。また、ドイツ『Bild』は「センセーショナルな勝利がまた1つ、冒険は続く！ 3-0の見事な勝利。まさにサプライズだった」と報じている。スペイン『MARCA』は「北極圏でまたしても無力な犠牲者」と、北の地にある人工芝スタジアムで戦うことの厳しさを伝えた。本拠地アスプミラは、次のラウンドで勝ち上がるのがアーセナルにしろレヴァークーゼンにしろ、遠征チームに厳しい戦いを強いるだろう。フランスの『L’equipe』は「ノルウェーのチームは再び素晴らしいプレイを見せた。もはや驚きではない。ボデ/グリムトは欧州サッカー界を魅了し続けている」と報じた。欧州に広がる驚き。もはやこの強さをまぐれと言うことはできない。彼らの快進撃はどこまで続くのだろうか。