「まじで神」「まだ理解が追いついてない」日本の早朝、“衝撃の22分”が大反響！「全部がスーパー過ぎた」
現地時間３月10日、チャンピオンズリーグ（CL）のラウンド16第１レグで、レアル・マドリーがマンチェスター・シティとホームで対戦。３−０で快勝を飾った。
その３ゴールをすべて奪ったのが、MFのフェデリコ・バルベルデだ。
まずは20分、GKティボー・クルトワのロングフィードをトラップした瞬間に右サイドから抜け出し、飛び出してきた敵GKをかわして無人のゴールに流し込む。その７分後にはヴィニシウス・ジュニオールのパスが相手に当たってこぼれてきたボールに反応。左足のフィニッシュで追加点を奪った。
さらに42分、ペナルティエリア内で、ブラヒム・ディアスの浮き球パスを受けると、DFを巧みにかわしてシュート。なんと、前半だけでハットトリックを達成したのだ。
このウルグアイ代表MFの無双ぶりに、インターネット上では次のような声が上がった。
「まじで神」
「マンC相手にハットトリックするなんてエグすぎだろ」
「バルベルデの３点目調子良すぎて考えた事なんでもできる時のプレーやな」
「フェデ何が出来ないか教えてくれ 全部がスーパー過ぎた」
「やばすぎる」
「バルベルデがハットトリックしたことにまだ理解が追いついてない」
「バルベルデ11人いたらまじで世界とれそう」
「完璧すぎた」
衝撃の22分間が日本の早朝を賑わした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】バルベルデの衝撃ハットトリック
