¡Ú ´Ý»³·ËÎ¤Æà ¡Û ¡ÖÊ¡Åç¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤ÈÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡¡ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤«¤é15Ç¯¤Ç¿´¶¹ðÇò¡¡¡ÖÌ¼¤¬¤Ç¤¤¿º£¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î´Ý»³·ËÎ¤Æà¤µ¤ó¤¬3·î11Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤«¤é15Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¿´¶¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´Ý»³¤µ¤ó¤Ï¡Ö3.11¤Îº£Æü¡£15Ç¯Á°¤Ê¤Î¤«¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Áá¤¤¤Î¤«ÃÙ¤¤¤Î¤«¤â¤¢¤ó¤Þ¤ê¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ê¡Åç¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤ÈÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤òÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÌºÒ¤«¤é15Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â¡¢Ê¡Åç¤Ø¤Î»×¤¤¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¸ì¤ë´Ý»³¤µ¤ó¡£¡Ö·îÆü¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢²áµî¤Î¤³¤È¤ÏÇö¤é¤¤¤Ç¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤â¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤ÈËº¤ì¤º¡¢Éü¶½¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤â¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÊ¡Åç¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È·ÑÂ³Åª¤Ê»Ù±ç¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Êì¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¡¢¡Ö¤½¤·¤ÆÌ¼¤¬¤Ç¤¤¿º£¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¼¡À¤Âå¤Ø¤Î¿ÌºÒ¤Îµ²±·Ñ¾µ¤Ø¤Î»×¤¤¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´Ý»³¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡¢»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤Ëµ²±¤¬Çö¤ì¤¬¤Á¤Ê¿ÌºÒ¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¡¢Éü¶½»Ù±ç¤Î·ÑÂ³¤Î½ÅÍ×À¤ò²þ¤á¤ÆÁÊ¤¨¤«¤±¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ý»³¤µ¤ó¤Ï¡¢2005Ç¯¤ËÅìµþÅÅÎÏ¤ËÆþ¼Ò¡£Åö»þ¡¢Ê¡ÅçÂè°ì¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¡¢È¯ÅÅ½ê¤Î¶ÈÌ³¤ËÅö¤¿¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼¥Á¡¼¥à¡ÖTEPCO¥Þ¥ê¡¼¥¼¡×¤ÇÎý½¬¤ËÎå¤à¤È¤¤¤¦À¸³è¤ò4Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤«¤Ä¤ÆÂç·§Ä®¤äÁÐÍÕÄ®¤òµòÅÀ¤ËÀ¸³è¤·¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤È¤·¤ÆÊ¡Åç¤Ç²á¤´¤·¤¿Æü¡¹¤Ï¡¢Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¢¤ÎÍ¥¾¡¤Ç¤É¤ì¤À¤±ÆüËÜ¤¬¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¡¡º£¤Ç¤â¤¢¤Î¥´¡¼¥ë¥É¥Æ¡¼¥×¤Î»æ¿áÀã¤Î±ÇÁü¤ÏÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö»ä¤â¤³¤ÎÆü¤òËº¤ì¤º¤Ë¡¢Æü¡¹¡¢ÉáÄÌ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤É¤ó¤Ê¤Ë¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤«¤ò³ú¤ß¤·¤á¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¸µµ¤¤ËÆü¡¹À¸¤¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë»ö¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
