『おは朝』出演者＆WEST.中間淳太らがグラングリーン大阪に集結 防災イベント『もしもFES大阪 2026』3・14、15開催【概要あり】
朝日放送テレビ（ABCテレビ）は14、15日に、グラングリーン大阪で防災力アップ体験イベント『もしもFES大阪 2026』を開催する。ステージゲストにWEST.の中間淳太や同局の情報番組でおなじみの出演者が登場する。
【画像】『もしもFES大阪 2026』ステージのタイムテーブル
会場では、昨今緊張感の増した南海トラフ地震の「もしも」の時を想定し、地震発生から避難までどんな行動を取れば良いのか？を楽しみながら学ぶコンテンツを用意。さらには、防災の最前線を走る企業が参加するブースやABCテレビ・ラジオの人気番組のステージなどで、楽しく「防災・減災」を学ぶことができるようになっている。
ステージでは、14日は『正義のミカタ出張SP〜明るく備える!ミライの防災術〜』を開催し、中間が出演する。このほか、朝の情報番組『おはよう朝日です』でおなじみの気象予報士・防災士の正木明の講演会、夕方の情報番組『news おかえり』コラボステージなどが用意される。
15日は、防災ステージとして防災士でもある落語家・月亭八光、元NMB48でタレントの小嶋花梨が出演。さらに『おはようパーソナリティ 古川昌希です〜準備万端もしもライフ〜』と題して、同ラジオ番組パーソナリティーで、『おはよう朝日です』のMCでもある古川アナが出演。このほか、モデル・タレントのゆうちゃみによる防災トークショーなども開かれる。両日にわたって教育系YouTuberのヒゲパパによるライブも催される。
また「災害対策訓練所」「知恵の賢者の書庫」「非常時の備えギルド」「回復の食堂」など各カテゴリーのブースを体験するとスタンプがもらえる。会場内のさまざまなブースを巡って防災知識を獲得し、6つのスタンプをそろえて「もしも勇者の証・防災ホイッスル」を入手できるスタンプラリー企画「もしもクエスト」を初開催する。
【『もしもFES大阪 2026』開催概要】
会期：2026年3月14日(土)・15日(日) 午前10時〜午後5時
会場：グラングリーン大阪 ロートハートスクエアうめきた
入場料：無料
主催：こくみん共済 coop 〈全労済〉、朝日放送テレビ株式会社
後援：大阪府・大阪市
【画像】『もしもFES大阪 2026』ステージのタイムテーブル
会場では、昨今緊張感の増した南海トラフ地震の「もしも」の時を想定し、地震発生から避難までどんな行動を取れば良いのか？を楽しみながら学ぶコンテンツを用意。さらには、防災の最前線を走る企業が参加するブースやABCテレビ・ラジオの人気番組のステージなどで、楽しく「防災・減災」を学ぶことができるようになっている。
15日は、防災ステージとして防災士でもある落語家・月亭八光、元NMB48でタレントの小嶋花梨が出演。さらに『おはようパーソナリティ 古川昌希です〜準備万端もしもライフ〜』と題して、同ラジオ番組パーソナリティーで、『おはよう朝日です』のMCでもある古川アナが出演。このほか、モデル・タレントのゆうちゃみによる防災トークショーなども開かれる。両日にわたって教育系YouTuberのヒゲパパによるライブも催される。
また「災害対策訓練所」「知恵の賢者の書庫」「非常時の備えギルド」「回復の食堂」など各カテゴリーのブースを体験するとスタンプがもらえる。会場内のさまざまなブースを巡って防災知識を獲得し、6つのスタンプをそろえて「もしも勇者の証・防災ホイッスル」を入手できるスタンプラリー企画「もしもクエスト」を初開催する。
【『もしもFES大阪 2026』開催概要】
会期：2026年3月14日(土)・15日(日) 午前10時〜午後5時
会場：グラングリーン大阪 ロートハートスクエアうめきた
入場料：無料
主催：こくみん共済 coop 〈全労済〉、朝日放送テレビ株式会社
後援：大阪府・大阪市