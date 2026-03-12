嵐ツアー直前、現地バス会社が“自作カード”添えて呼びかけ「遠征 ARASHIC のみなさまへ」
嵐があす13日から15日までの3日間、北海道・札幌ドームでラストツアーの北海道公演を実施する。現地でバス事業などを行う北都交通が10日、公式Xを更新し「遠征 ARASHIC のみなさまへ」と呼びかけた。
【画像】メンバーカラー添え…北都交通の“自作カード”
投稿で「遠征 ARASHIC のみなさまへ」「保存して当日お使いください」と呼びかけ。新千歳空港から会場までの「空港連絡」直行バスや、移動のためにかかる時間、運航時間の間隔など、現地の移動に役立ちそうな情報を伝えた。
なお、「3/15（最終日）は空港行きも増便予定」と、最終日の増便も報告。さらに、新千歳空港での「ANA側」「JAL側」ののりばも案内し「遠征で札幌に来られる皆さまのご利用をお待ちしております！」とつづった。
2枚の画像も公開。1枚は新千歳空港内の到着ロビーの案内図。もう1枚は、北都交通が作成したとみられる「大和ハウス プレミストドーム行き」の案内カードで、5つのハートマークに「様」と添えられている。
【画像】メンバーカラー添え…北都交通の“自作カード”
投稿で「遠征 ARASHIC のみなさまへ」「保存して当日お使いください」と呼びかけ。新千歳空港から会場までの「空港連絡」直行バスや、移動のためにかかる時間、運航時間の間隔など、現地の移動に役立ちそうな情報を伝えた。
2枚の画像も公開。1枚は新千歳空港内の到着ロビーの案内図。もう1枚は、北都交通が作成したとみられる「大和ハウス プレミストドーム行き」の案内カードで、5つのハートマークに「様」と添えられている。