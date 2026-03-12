松嶋尚美、14歳長男との“顔出し”2ショット公開「ほんとにイケメンさん」「ジュマくん、背伸びたね〜」 親子で展示会へお出かけ
音楽家・文筆家など表現者として活動するTOCCOの妻でタレントの松嶋尚美（54）が10日、自身のインスタグラムを更新。長男・珠丸さん（じゅまる・14）との“顔出し”親子2ショットを公開した。
【写真】「ジュマくん、背伸びたね〜」「ほんとにイケメンさん」14歳長男との“顔出し”2ショット披露の松嶋尚美
松嶋は「ジュマと紫ちゃんとミルクフェドとXLARGEの展示会に行ってきました」と報告。人気ストリートブランドの展示会を親子で訪れたようで、おしゃれなアイテムを前にした珠丸さんについて「ジュマはアレもコレも欲しい！目をキラキラさせてました」と、思春期の男の子らしい素顔を明かした。
コメント欄には「スタッフさんかと思いきや、ジュマくん!!おっきいー!!」「え！めちゃくちゃじゅまるくん背が高いですね！」「ジュマくん、背伸びたね〜」「またまた かっこよくなって」「ほんとにイケメンさん」などの声が寄せられている。
松嶋は2008年6月、音楽家・文筆家など表現者として活動するTOCCO（結婚当時はロックバンド、マーサス・サウンド・マシーンのヒサダトシヒロとして活動）と結婚。11年12月に長男・珠丸さん、13年6月に長女・空詩さん（らら／12）が誕生した。
