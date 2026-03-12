児童ら175人が死亡したイラン南部の小学校への爆撃について、アメリカメディアは、アメリカ軍が目標設定を誤って実施したと予備調査で結論付けたと報じました。

先月28日、イラン南部の小学校で女子児童ら175人が死亡した爆撃について、ニューヨーク・タイムズは11日、当局者への取材で、攻撃はアメリカ軍によるものだとする軍の予備調査の結果が出たと伝えました。

学校はイラン革命防衛隊の基地の跡地に建てられていて、アメリカ軍が古いデータをもとに攻撃目標を立てたため、標的設定の誤りが生じたとされ、なぜ古い情報が使われたのかなど疑問が残っているとしています。

ユニセフ＝国連児童基金は声明を発表し、攻撃が開始された先月28日以降で1100人を超える子どもが死亡または負傷したとの報告を明らかにしました。

アメリカ トランプ大統領

「早々と撤収するわけにはいかないだろう？任務を完遂しなければならない」

一方、トランプ大統領は11日、アメリカの攻勢で「我々は勝利した。最初の1週間で勝負は決した」と主張。その上で、作戦を最後まで続け、イランの核兵器開発を「完全に終わらせなければならない」と強調しています。