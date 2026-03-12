フジテレビの小澤陽子アナウンサー（３４）と勝野健アナウンサー（２６）が１２日、インスタグラムで、６月中をもって退社することを発表した。

小澤アナは退社することを報告した上で、今回の決断を「一度きりの人生において、“今の私”だからこそ描ける価値観を形にするべく、この度新しい一歩を踏み出す決意をいたしました」と説明。今後の活動について「１１年間培ってきた“伝える・聴く力”を活かした活動の場も広げながら、より主体的に、クリエイティブなことにも挑戦したい」とつづった。

勝野アナも退社を報告し、「かねてよりお付き合いしておりました方と今年１月に結婚し、生活の拠点を京都へ移すこととなりました。これからの人生をともに歩むパートナーと家庭を大切にしながら、新天地で自分らしいキャリアを築いてまいりたい」と明かした。今後はフリーランスとして活動を続けるとした。

小澤アナは慶応大卒で１５年に入社し、これまでに「全力！脱力タイムズ」「めざましテレビ」「みんなのＫＥＩＢＡ」などを担当してきた。勝野アナも慶応大卒で２２年に入社。３月末をもって「めざましテレビ」「Ｌｉｖｅ Ｎｅｗｓ イット！」「ぽかぽか」を卒業する。