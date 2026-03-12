デンゼル・ワシントンとダコタ・ファニング共演で2004年に『マイ・ボディガード』として映画化もされたA・J・クィネルの『燃える男』をがドラマシリーズ化する「マン・オン・ファイア」より初ティザー映像が公開されている。

原作小説『燃える男』（1980）と『パーフェクト・キル』（1992）を原題とするリメイク企画。主人公ジョン・クリーシーは、腕の立つ元特殊部隊の傭兵。どんな過酷な状況もくぐり抜けてきた彼は、今は重いPTSDに苦しんでいる。心の内に棲む悪魔を打ち破ろうと償いと再生への道を歩み始めるが、新しい生活が軌道に乗る暇もなく再び激戦の渦に巻き込まれ、かつてないほど熾烈な戦いを強いられることになる。

かつてデンセル・ワシントンが演じた主人公を受け継ぐのは、DC『アクアマン』シリーズやマーベル「ワンダーマン」などのヤーヤ・アブドゥル＝マティーン2世。主演のほか制作も務めている。

公開された映像では、クリーシーが覆面を被ったまま電光石火の速さで銃を組み立てる様子や、一切の容赦ない悪党制裁アクションを見ることができる。クリーシーが行動を共にする少女ルピタの姿も切り取られている。

『クリード 炎の宿敵』（2018）『トランスフォーマー／ビースト覚醒』（2023）のヒットを演出したスティーヴン・ケイプル・Jr.が第1～2話の監督を務める。ショーランナーは「HALO」（2022）カイル・キレン。

ドラマ「マン・オン・ファイア」は2026年4月30日よりNetflixにて独占配信。