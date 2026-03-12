BANDAI SPIRITS、『NARUTO-ナルト- 疾風伝』より五影がプライズフィギュアで登場【#プライズフェア】Grandistaシリーズで暗部時代のうちはイタチが立体化
【第83回プライズフェア】 2月25日 開催
～五影集結…!!～】 【NARUTO-ナルト- 疾風伝 風影・我愛羅フィギュア
～五影集結…!!～】 【NARUTO-ナルト- 疾風伝 土影・オオノキフィギュア
～五影集結…!!～】 【NARUTO-ナルト- 疾風伝 雷影・エーフィギュア
～五影集結…!!～】 【NARUTO-ナルト- 疾風伝 水影・照美メイフィギュア
～五影集結…!!～】 【NARUTO-ナルト- 疾風伝 Grandista-UCHIHA ITACHI- II】 【NARUTO-ナルト- 疾風伝 忍界造形列伝-うずまきナルト-】 【NARUTO-ナルト- 疾風伝 めちゃもふぐっとぬいぐるみ
～九喇嘛～】
(C)岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ
BANDAI SPIRITSは、2月25日に開催された「第83回プライズフェア」にて『NARUTO-ナルト- 疾風伝』のプライズフィギュアを公開した。
「第83回プライズフェア」では国内のプライズ関連メーカーが合同による業界関係者向けの展示会で、2026年7月から2026年9月に展開を予定しているプライズ景品を展示。
同社では『NARUTO-ナルト- 疾風伝』から第四次忍界大戦時に集結した火影・綱手、風影・我愛羅、土影・オオノキ、雷影・エー、水影・照美メイの五影がプライズフィギュアで登場。
また、暗部時代のうちはイタチがGrandistaシリーズで立体化される。暗部の衣装に特徴的な写輪眼なども細かく造形されている。【NARUTO-ナルト- 疾風伝 火影・綱手フィギュア
※画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。
※掲載内容は2026年2月時点の内容です。予告なく変更となる場合がございます