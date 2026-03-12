【第83回プライズフェア】 2月25日 開催

BANDAI SPIRITSは、2月25日に開催された「第83回プライズフェア」にて『NARUTO-ナルト- 疾風伝』のプライズフィギュアを公開した。

「第83回プライズフェア」では国内のプライズ関連メーカーが合同による業界関係者向けの展示会で、2026年7月から2026年9月に展開を予定しているプライズ景品を展示。

同社では『NARUTO-ナルト- 疾風伝』から第四次忍界大戦時に集結した火影・綱手、風影・我愛羅、土影・オオノキ、雷影・エー、水影・照美メイの五影がプライズフィギュアで登場。

また、暗部時代のうちはイタチがGrandistaシリーズで立体化される。暗部の衣装に特徴的な写輪眼なども細かく造形されている。

【NARUTO-ナルト- 疾風伝 火影・綱手フィギュア～五影集結…!!～】【NARUTO-ナルト- 疾風伝 風影・我愛羅フィギュア～五影集結…!!～】【NARUTO-ナルト- 疾風伝 土影・オオノキフィギュア～五影集結…!!～】【NARUTO-ナルト- 疾風伝 雷影・エーフィギュア～五影集結…!!～】【NARUTO-ナルト- 疾風伝 水影・照美メイフィギュア～五影集結…!!～】【NARUTO-ナルト- 疾風伝 Grandista-UCHIHA ITACHI- II】【NARUTO-ナルト- 疾風伝 忍界造形列伝-うずまきナルト-】【NARUTO-ナルト- 疾風伝 めちゃもふぐっとぬいぐるみ～九喇嘛～】

(C)岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ

※画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

※掲載内容は2026年2月時点の内容です。予告なく変更となる場合がございます