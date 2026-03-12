2児の母・西山茉希「姉妹お気に入り丼」ボリューム満点の一品披露「子供が喜びそう」「理想的な家庭料理」の声
【モデルプレス＝2026/03/12】モデルの西山茉希が3月11日、自身のInstagramを更新。自宅で作った「タコライス風丼」を披露し、話題となっている。
【写真】40歳2児のママモデル「子供が喜びそう」粗挽き肉で作ったボリューミー“タコライス風丼”
西山は「我が家のタコライス風丼」とコメントを添え、手作りの料理の写真を複数枚投稿。レタスを敷いたご飯の上に味付けした肉をのせ、目玉焼きをトッピングしたボリューム満点の一皿を披露している。「今回はひき肉よりも安くて食べ応えのある粗挽き肉で 牛豚MIX」と説明し、ナツメグや紹興酒、ペッパーソルト、ニンニク、醤油、甜麺醤、ケチャップ、黒糖などを使った味付けを紹介し「油はひかず、コックリグツグツ染み込ませながら焼きまして。馴染ませまして」と調理法も明かしている。
他にも、トマトのはんぺんサラダやノンオイル豆もやしナムル、サーモンのマリネも食卓を彩っている。「＃姉妹お気に入り丼」とハッシュタグをつけて、子供たちの好物であることを明かし「朝も乗っけます。卵かけご飯にも乗っけます」とアレンジ方法についてもコメントしている。
この投稿には「美味しそう」「お気に入りなの納得」「子供が喜びそう」「どれも美味しそうで食欲そそる」「愛情たっぷりの家庭料理」「真似したい」「理想的な家庭料理」などの反響が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
◆西山茉希「我が家のタコライス風丼」披露
◆西山茉希の投稿に反響
