高梨臨、ミニスカゴルフウェア姿で美スタイル披露「脚が綺麗すぎる」「ポーズが可愛い」の声
【モデルプレス＝2026/03/12】女優の高梨臨が3月11日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが際立つゴルフウェアを着用した姿を公開し、話題となっている。
高梨は「andGIRL PLUSにお引越しした連載では、レトロなゴルフウェアを紹介しています〜」とつづり、現在発売中の雑誌「andGIRL PLUS vol.4」（主婦の友社）への登場を告知。白地に緑色のパイピングがついたトップスに幾何学模様のミニのプリーツスカートというレトロなゴルフウェアを着用し、ゴルフクラブに手を置く姿を公開した。
同投稿ではそのほか、水色の半袖のポロシャツにグリーンの幾何学模様のスカート、ベージュのハットという、爽やかなスタイルも見ることができる。
この投稿には「めちゃくちゃ似合ってる」「脚が綺麗すぎる」「レトロスタイル素敵」「ポーズが可愛い」「ゴルフしてみたくなった」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
