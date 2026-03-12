松村沙友理、赤ちゃん抱く姿＆出産までの様子をYouTubeで公開「緊急帝王切開の可能性も」
【モデルプレス＝2026/03/12】元乃木坂46で女優の松村沙友理が2026年3月12日、自身のYouTubeチャンネルを更新。第1子を出産するまでの様子を公開した。
【写真】33歳元乃木坂、4時間以上に及ぶ壮絶出産の一部始終
無痛分娩を選択した松村は、姉に撮影してもらったという動画を公開し「生理痛のような痛みを感じていたのですが動けるレベルだったので前駆陣痛かな？と思って過ごしていました」「どんどんと痛みが強くなってきて陣痛カウンターで間隔を測ってみる事に。間隔を測っていると痛みが強くなってきてどんどんじっとしていられない程の痛みに変わっていきました」と出産するまでの様子と当時の心境をつづった。
「陣痛が来ている時には歩けないほど痛かったです」と病院のベッドの上で痛みに耐える姿を公開し「4時間くらいいきみっぱなしでした」と述懐。さらに、いきんでいる最中に赤ちゃんの体の一部が松村の骨に引っかかったことを説明し「私も疲れてきていてこのまま進まなければ緊急帝王切開の可能性もあると…」と壮絶な出産であったことを記した。そして「自分はどうなってもいい！！の思いで人生で一番力を込めました」と振り返り、赤ちゃんを抱き笑顔を見せる自身の姿を披露。最後には「出産は一人一人違うもので同じ出産はないだろうから私にとっても特別な想い出になりました」と思いを馳せていた。
松村は2025年12月3日、自身のInstagramを通じて結婚と第1子の妊娠を発表。2026年3月12日に出産を発表していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】33歳元乃木坂、4時間以上に及ぶ壮絶出産の一部始終
◆松村沙友理、出産までの様子公開
無痛分娩を選択した松村は、姉に撮影してもらったという動画を公開し「生理痛のような痛みを感じていたのですが動けるレベルだったので前駆陣痛かな？と思って過ごしていました」「どんどんと痛みが強くなってきて陣痛カウンターで間隔を測ってみる事に。間隔を測っていると痛みが強くなってきてどんどんじっとしていられない程の痛みに変わっていきました」と出産するまでの様子と当時の心境をつづった。
◆松村沙友理、2026年3月に出産発表
松村は2025年12月3日、自身のInstagramを通じて結婚と第1子の妊娠を発表。2026年3月12日に出産を発表していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】