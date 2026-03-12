原日出子、“孫リクエスト”の豪華手料理11品が並ぶ誕生祝いの食卓披露「お店みたい」「全部すごく美味しそう」の声
【モデルプレス＝2026/03/12】女優の原日出子が3月11日、自身のInstagramを更新。孫の誕生祝に作った豪華な手料理を披露し、話題となっている。
【写真】66歳ベテラン女優「こんなに作ったの凄すぎる」唐揚げなど手料理11品がズラリ豪華食卓
原は「昨夜は 2番目の孫娘の お誕生日会 手料理をリクエストされたので バーバ頑張りました」とつづり、写真を複数枚投稿。1番のリクエストだったという唐揚げを筆頭にミニトマトと苺のサラダ、キャロットラペ、生ハムのサラダ、卵とほうれん草とベーコンの炒め物、柑橘類とカブのサラダ、ホタルイカとブロッコリーとヤングコーン、ウインナー、ボイルしたえび、カットステーキ、そして「12」のローソクが立ったバースデーケーキを披露した。また、単体の写真はないものの、土鍋ご飯にしらすとおかかと塩昆布を混ぜて作ったというおにぎりも食卓に並んでいる。
なお、唐揚げは、息子が作ったタレに一晩漬け込んだものであることを明かしている。
この投稿に、ファンからは「お店みたい」「全部すごく美味しそう」「オシャレなメニュー」「こんなに作ったの凄すぎる」「お孫さんも嬉しかっただろうな」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
