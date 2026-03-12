「純愛上等！」で話題・嵐翔真、青坊主姿を公開 長髪から印象ガラリ「一瞬誰かと」「衝撃すぎて2度見した」の声
【モデルプレス＝2026/03/12】モデルで俳優の嵐翔真が3月10日、自身のInstagramを更新。3月28日スタートのドラマ「カラちゃんとシトーさんと、」（Prime Video／毎週土曜0時〜／全8話）の役ビジュアルを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】19歳イケメン俳優「長髪とのギャップにびっくり」衝撃の青坊主姿
嵐は「やぁ、青坊主だよ。情報解禁 ドラマ『カラちゃんとシトーさんと』マッキー役を演じさせて頂きました！」とつづり、作中のショットを複数枚投稿。青い髪の坊主姿となった役ビジュアルを披露している。現在公開中の映画「純愛上等！」（2026年）では長髪姿で出演しており、新たなヘアスタイルでこれまでにない魅力を放っている。
嵐は「自分が演じさせて頂いたマッキーは木工作家でカラトリーなどを作っています。青髪坊主で派手な見た目の一方穏やかで優しくて人懐っこいキャラクターになっています！」（※原文ママ）と、同作で演じた牧薪人役の役柄について紹介し「僕自身自分の全てを出し切れた作品になっていると思います！」と満足そうに続けた。
この投稿には「衝撃すぎて2度見した」「一瞬誰かと思った」「青坊主でもこんなに魅力的なのすごい」「長髪とのギャップにびっくり」「どんな髪型でも似合うビジュ最強」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆嵐翔真、青坊主姿披露
◆嵐翔真の投稿に反響
