BANDAI SPIRITS、猫モチーフの新シリーズ『にゃーるずこれくしょん』より『To LOVEる-とらぶる-ダークネス』のキャラクターたちをお披露目【#プライズフェア】
【第83回プライズフェア】 2月25日 開催
ララ・サタリン・デビルーク】 【To LOVEる-とらぶる-ダークネス にゃーるずこれくしょん
結城 美柑】 【To LOVEる-とらぶる-ダークネス にゃーるずこれくしょん
西連寺 春菜】 【To LOVEる-とらぶる-ダークネス にゃーるずこれくしょん
黒咲 芽亜】 【To LOVEる-とらぶる-ダークネス にゃーるずこれくしょん
モモ・べリア・デビルーク】 【To LOVEる-とらぶる-ダークネス にゃーるずこれくしょん
古手川 唯】 【To LOVEる-とらぶる-ダークネス にゃーるずこれくしょん
ルン・エルシ・ジュエリア】 【To LOVEる-とらぶる-ダークネス にゃーるずこれくしょん
金色の闇】 【To LOVEる-とらぶる-ダークネス にゃーるずこれくしょん
ナナ・アスタ・デビルーク】
(C)矢吹健太朗・長谷見沙貴／集英社
BANDAI SPIRITSは、2月25日に開催された「第83回プライズフェア」にてプライズフィギュア新シリーズ『にゃーるずこれくしょん』より『To LOVEる-とらぶる-ダークネス』を公開した。
「第83回プライズフェア」では国内のプライズ関連メーカーが合同による業界関係者向けの展示会で、2026年7月から2026年9月に展開を予定しているプライズ景品を展示。
同社では『To LOVEる-とらぶる-ダークネス』のキャラクターたちが可愛い猫モチーフのキュートな姿でフィギュア化した『にゃーるずこれくしょん』が公開された。
「ララ・スタリン・デビルーク」をはじめとしたヒロインたちが集合。それぞれの個性が出た衣装にネコミミや尻尾のアクセントなどが魅力的なプライズフィギュアとなっている。2026年7月より順次展開を予定している。【To LOVEる-とらぶる-ダークネス にゃーるずこれくしょん
ララ・サタリン・デビルーク】 【To LOVEる-とらぶる-ダークネス にゃーるずこれくしょん
結城 美柑】 【To LOVEる-とらぶる-ダークネス にゃーるずこれくしょん
西連寺 春菜】 【To LOVEる-とらぶる-ダークネス にゃーるずこれくしょん
黒咲 芽亜】 【To LOVEる-とらぶる-ダークネス にゃーるずこれくしょん
モモ・べリア・デビルーク】 【To LOVEる-とらぶる-ダークネス にゃーるずこれくしょん
古手川 唯】 【To LOVEる-とらぶる-ダークネス にゃーるずこれくしょん
ルン・エルシ・ジュエリア】 【To LOVEる-とらぶる-ダークネス にゃーるずこれくしょん
金色の闇】 【To LOVEる-とらぶる-ダークネス にゃーるずこれくしょん
ナナ・アスタ・デビルーク】
(C)矢吹健太朗・長谷見沙貴／集英社
※画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。
※掲載内容は2026年2月時点の内容です。予告なく変更となる場合がございます