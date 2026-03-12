【第83回プライズフェア】 2月25日 開催

BANDAI SPIRITSは、2月25日に開催された「第83回プライズフェア」にてプライズフィギュア新シリーズ『にゃーるずこれくしょん』より『To LOVEる-とらぶる-ダークネス』を公開した。

「第83回プライズフェア」では国内のプライズ関連メーカーが合同による業界関係者向けの展示会で、2026年7月から2026年9月に展開を予定しているプライズ景品を展示。

同社では『To LOVEる-とらぶる-ダークネス』のキャラクターたちが可愛い猫モチーフのキュートな姿でフィギュア化した『にゃーるずこれくしょん』が公開された。

「ララ・スタリン・デビルーク」をはじめとしたヒロインたちが集合。それぞれの個性が出た衣装にネコミミや尻尾のアクセントなどが魅力的なプライズフィギュアとなっている。2026年7月より順次展開を予定している。

【To LOVEる-とらぶる-ダークネス にゃーるずこれくしょんララ・サタリン・デビルーク】【To LOVEる-とらぶる-ダークネス にゃーるずこれくしょん結城 美柑】【To LOVEる-とらぶる-ダークネス にゃーるずこれくしょん西連寺 春菜】【To LOVEる-とらぶる-ダークネス にゃーるずこれくしょん黒咲 芽亜】【To LOVEる-とらぶる-ダークネス にゃーるずこれくしょんモモ・べリア・デビルーク】【To LOVEる-とらぶる-ダークネス にゃーるずこれくしょん古手川 唯】【To LOVEる-とらぶる-ダークネス にゃーるずこれくしょんルン・エルシ・ジュエリア】【To LOVEる-とらぶる-ダークネス にゃーるずこれくしょん金色の闇】【To LOVEる-とらぶる-ダークネス にゃーるずこれくしょんナナ・アスタ・デビルーク】

