【ストームソーダー アーラバローネ仕様 2000 -Recolor-】 8月 発売予定 価格：12,980円

コトブキヤは、コトブキヤショップ限定プラモデル「ストームソーダー アーラバローネ仕様 2000 -Recolor-」を8月に発売する。価格は12,980円。

本商品はアニメ「ゾイド-ZOIDS-」に登場した翼の男爵、アーラバローネが搭乗した空戦ゾイド「ストームソーダー」をHMMシリーズでプラモデル化したもの。

各部フル可動のプラモデルでクリアーパーツを含む成型色にてアニメ版ゾイドでの色分けが再現され、組み立てるだけで設定に近い仕上がりとなっている。

各部の開閉・展開や引き出し式関節など、通常版に搭載された全身のギミックや特徴的な装備である「トップソード」、「ウイングソード」は独立可動を搭載。印象的な発光状態をイメージしたクリアーパーツが付属し選択して組み立てることができる。

通常版とは異なり、「アイアンクロー」を折り畳み「2連装パルスレーザーガン」が展開するギミックを再現した新規パーツとなっている。またミサイルが6発付属し翼下部に搭載することができる。

イロットフィギュアは「アーラバローネ赤仮面」と「アーラバローネ紫仮面」がそれぞれ立ち姿とコックピットに搭乗させる座り姿、いずれも新規造形の合計4点が付属する。

