翼の男爵、アーラバローネが再びHMMに登場！ コトブキヤショップ限定品「ストームソーダー アーラバローネ仕様 2000 -Recolor-」が8月に発売
コトブキヤは、コトブキヤショップ限定プラモデル「ストームソーダー アーラバローネ仕様 2000 -Recolor-」を8月に発売する。価格は12,980円。
本商品はアニメ「ゾイド-ZOIDS-」に登場した翼の男爵、アーラバローネが搭乗した空戦ゾイド「ストームソーダー」をHMMシリーズでプラモデル化したもの。
各部フル可動のプラモデルでクリアーパーツを含む成型色にてアニメ版ゾイドでの色分けが再現され、組み立てるだけで設定に近い仕上がりとなっている。
各部の開閉・展開や引き出し式関節など、通常版に搭載された全身のギミックや特徴的な装備である「トップソード」、「ウイングソード」は独立可動を搭載。印象的な発光状態をイメージしたクリアーパーツが付属し選択して組み立てることができる。
通常版とは異なり、「アイアンクロー」を折り畳み「2連装パルスレーザーガン」が展開するギミックを再現した新規パーツとなっている。またミサイルが6発付属し翼下部に搭載することができる。
イロットフィギュアは「アーラバローネ赤仮面」と「アーラバローネ紫仮面」がそれぞれ立ち姿とコックピットに搭乗させる座り姿、いずれも新規造形の合計4点が付属する。
【予約開始】- コトブキヤオンラインショップ (@kotobukiya_2han) March 12, 2026
ストームソーダー アーラバローネ仕様 2000 -Recolor-（限定品）
へリック共和国が誇る空戦ゾイド「ストームソーダー」の「アーラバローネ仕様」がコトブキヤショップ限定で登場！
組み立てるだけでアニメ版の設定に近い姿に仕上がります。https://t.co/oAdWj4cBhV#ゾイド #ZOIDS pic.twitter.com/CUjNOVCfP5
(C) ＴＯＭＹ (C)ShoPro ZOIDS is a trademark of TOMY Company,Ltd. and used under license.