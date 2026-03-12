明日13日の近畿は寒気の流れ込みが強まり、気温が低下する見込みです。3月中旬でも厚手のコートが活躍し、北部では雪が降る所もあるでしょう。14日(土)以降は気温が上向き、来週前半はポカポカ陽気の所が多くなりそうです。

今日12日 近畿では北部で夜から雨や雪

今日12日昼前の近畿は、北部で雲のかかっている所があるものの、中部・南部は穏やかに晴れている所が多くなっています。





このあと夕方にかけて中部・南部はおおむね晴れますが、夜は雲の広がる所があるでしょう。豊岡(兵庫)など北部では寒気の流れ込みが強まるため、夜遅くに雨の降りだす所があり、標高の高い所では雪になる見込みです。日中の最高気温は、中部・南部は13℃前後で昼間は日差しの温もりが感じられることもあるでしょう。夜は冷えるので、厚手の上着が必要です。北部は、最高気温が10℃くらいまでしか上がらない所が多く、昼間もコートが活躍するでしょう。

明日13日 近畿は気温低下で寒くなる 北部は断続的に雨や雪

明日13日は、西日本の南の海上を低気圧が東へ進み、低気圧によって引き込まれた寒気が近畿の上空に流れ込む見込みです。寒気や湿った空気の影響で、明日13日は近畿全般に雲が広がりやすいでしょう。兵庫県北部や京都府北部では断続的に雨が降り、兵庫県北部は雪の所もある見込みです。



南海上の低気圧に伴う雨雲は、今のところ陸地にはかからない見通しですが、雨雲が予想よりも北に広がった場合は、紀伊半島の太平洋沿岸で雨となる可能性があります。



寒気が流れ込むため、明日13日の日中は気温の上がり方が鈍く、最高気温は大阪と潮岬(和歌山)で11℃、京都で10℃と、2月下旬から真冬並みの寒さとなる見込みです。北部では、もっと気温が上がらず、豊岡(兵庫)では最高気温8℃と、厳しい寒さになるでしょう。3月中旬でも、明日13日は寒さを防げる厚手のコートでお出かけください。



なお、スギ花粉の飛散量は、寒さの影響でやや抑えられる見込みです。

14日以降は気温上向く 来週前半はポカポカ陽気

14日(土)以降は、気温が上向き、来週前半はポカポカ陽気となる所が多いでしょう。17℃前後まで気温が上がり、昼間は厚着をしなくても過ごせるような日もある見込みです。ただし、朝と昼の気温の差が大きいため、朝晩の冷える時間帯に着る上着も、常に用意しておくようにしてください。