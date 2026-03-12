マラネロで実に興味深い体験

私が調べた限りでいえば、『フェラーリ・キャピタル・マーケッツデイ』はこれまでに3回開催されている。

【画像】フェラーリ初のEVは『ルーチェ』！先に公開されたシャシーとインテリアをチェック 全54枚

フェラーリのキャピタル・マーケッツデイは機関投資家や金融アナリストなどを対象に実施される経営報告会であり、業績見通しを発表する場でもある。おそらくは2015年に株式を上場したことが開催するようになったきっかけで、これまでに2018年、2022年、2025年と行われてきた。



後に『ルーチェ』という車名が発表されたフェラーリ初のBEV、そのシャシー。 フェラーリ

このうち、私は2025年10月9日にイタリア・マラネロで実施されたキャピタル・マーケッツデイと、その前日に行われた『フェラーリ・エレットリカ』のワークショップ（その後、車名が『ルーチェ』となることが発表された同社初のBEVに関する技術説明会）に参加し、実に興味深い体験をしたので、ここでご紹介したい。

率直にいって、10月8日のワークショップも翌9日のキャピタル・マーケッツデイで発表された内容も、私には申し分がないように思えた。

既報のとおり、間もなく正式発表となるフェラーリ初のBEVは、4輪を4基の独立したモーターで駆動することで高度なトルクベクタリングを実現。最高出力は1000psを超えるものの、一部の電動ハイパーカーのように2000psオーバーを豪語したりはしない。

無意味ともいえる高出力化のために車重を増やすよりも、軽快なハンドリングを目指したことがよく理解できる設定で、フェラーリのBEVとして極めて真っ当なコンセプトであると受けとめた。

プロサングエを上回るアジリティを期待

車重はおよそ2300kgとなる見込み。これは、エレットリカ（ルーチェ）と同じ4ドア4シーターのボディを採用する『プロサングエ』の車重（2033kg）と300kgほどしか変わらない数値である。ここに、プロサングエ譲りのアクティブサスペンションを採用。

さらに4輪操舵や4モーター方式のトルクベクタリングも搭載されるのだから、少なくともプロサングエ並み、BEVに伴う低重心設計まで考慮すればプロサングエを上回るアジリティを実現していたとしても不思議ではない。したがって、フェラーリ初のBEVとして理想的なコンセプトであるように私の目には映ったのである。



エレットリカ（ルーチェ）は4モーター方式。トルクベクタリングも搭載される。 フェラーリ

翌日のキャピタル・マーケッツデイでの受け答えも、昨今の自動車業界の事情を考えれば納得がいくというか、むしろ好意的に受けとめたくなる内容だった。

もっとも注目されるのは、2030年段階のモデルミックス（の目標）を内燃エンジンモデル：40％、ハイブリッドモデル：40％、BEV：20％と発表したことにある。

実は、2022年のキャピタル・マーケッツデイでは2030年までのモデルミックスの目標として内燃エンジンモデル：20％、ハイブリッドモデル：40％、BEV：40％と掲げていたので、その内容に比べるとBEV分を40％から20％に『縮小』したことになる。なお、ここでいうモデルミックスは『モデル数』の比率であって、『販売台数』を示すものではない。

市場の動向を正しく反映

2022年に比べてBEVに対する目標を『後退』させたことは、自動車産業界に身を置く者であれば誰もが当然と受けとめることだろう。

グローバルなBEVの販売台数を見ると、2020年に200万台に達するまではジワジワとした伸びだったが、2021年には2倍以上の460万台に到達。2022年にも770万台を記録するなど、この2年間に限っていえば倍々ゲームで伸びていた（出典：evwire.com）。2022年にフェラーリが『2030年までにBEV：30％』と息込んだのも無理からぬ話だ。



プロサングエ譲りのアクティブサスペンションを採用。写真はジョン・エルカン会長。 フェラーリ

ところが2023年には1030万台と台数こそ増えたものの伸び率は鈍化。その傾向は、1083万台を記録した2024年により明確なものとなった。2025年キャピタル・マーケッツデイでフェラーリが発表した内容は、こうした市場の動向を正しく反映したものといえる。

もうひとつ、私が感心したことがあった。とある機関投資家が「スペシャルシリーズの構成比をもっと高めるべきではないか？」と質問したときのこと。これに、フェラーリの最高財務責任者であるアントニオ・ピッカ・ピッコンは以下のように答えたのである。

「ここ数年、スペシャルシリーズの構成比はほとんど変わっていないし、これから大幅に引き上げる考えもない。なぜなら、コレクターの手に渡るべきスペシャルシリーズは、生産台数もしくは生産期間が厳密に限定されていなければいけないからだ」

＊フェラーリ株価暴落前日、イタリア現地取材で思ったこと（後編）に続きます。