みきママ、大学通うも国家試験の受験資格得られず「本当にばかです」 共に勉強に励んだ次男の大学受験結果も報告 長男は現役東大生
人気グループ・NEWSの小山慶一郎（41）の姉で料理研究家の“みきママ”こと藤原美樹氏が12日、自身のインスタグラムを更新。管理栄養士国家試験の受験資格を得ることができなかったことを明かし、理由を説明した。
【写真】「本当にばかです」国家試験の受験資格を得られなかった理由を説明したみきママ
みきママは2022年4月にインスタの投稿で「私、大学に入学しました〜!!」と24年ぶりに大学生になったことを告白。管理栄養士を目指して入学を志したといい、「4年後の国家試験目指して」勉学に励んでいた。
その投稿から約4年経ったこの日、「いつも応援してくださる皆様へ」と書き出し、「私、今年の管理栄養士国家試験の受験資格を得ることができませんでした」と報告。
「これまで4年間、勉強をしてきたのにも関わらず、国家試験を受けるために必要な実習の日数が足りなくなってしまいました」と理由を明かし、「本当にばかです。当日はせっかく勉強したので国家試験を受けるだけ受けに行き、自己採点をしたら合格点を超えていました。もう本当につらくて人生で一番泣きました。悔しくてたまりませんでした」と素直な気持ちをつづった。
続けて「一緒に大学の友達と前日まで頑張って勉強してきたので、このことを試験が終わるまで伝えることができませんでした たくさん応援していただいたのにも関わらず報告が遅れてしまい申し訳ございません」と話すも、「今はやっと切り替えることができました」と前向きに気持ちを切り替えた様子で、「もっと深く勉強するための時間をもらったと思っています。このプラス1年を知識を深めるための一年にして、来年絶対に合格をつかみ取りたいと思います」と気持ち新たにつづった。
また、「そして、一緒に頑張ってきた次男のれん。本当にお疲れ様。れんの頑張りは隣でたくさん勇気をもらいました。ですが、今回れんも希望の大学に入るために浪人することになりました」と、大学受験に臨んでいた次男・れんくんの浪人も報告し、「みなさん、もう1年、私とれんを温かく見守っていただけたら嬉しいです」と投稿を締めた。
みきママは、長男（はる兄）、次男（れんくん）、長女（杏ちゃん）と3人の子を持つ母。長男は現役東大生。夫とは23年3月に離婚している。
【写真】「本当にばかです」国家試験の受験資格を得られなかった理由を説明したみきママ
みきママは2022年4月にインスタの投稿で「私、大学に入学しました〜!!」と24年ぶりに大学生になったことを告白。管理栄養士を目指して入学を志したといい、「4年後の国家試験目指して」勉学に励んでいた。
「これまで4年間、勉強をしてきたのにも関わらず、国家試験を受けるために必要な実習の日数が足りなくなってしまいました」と理由を明かし、「本当にばかです。当日はせっかく勉強したので国家試験を受けるだけ受けに行き、自己採点をしたら合格点を超えていました。もう本当につらくて人生で一番泣きました。悔しくてたまりませんでした」と素直な気持ちをつづった。
続けて「一緒に大学の友達と前日まで頑張って勉強してきたので、このことを試験が終わるまで伝えることができませんでした たくさん応援していただいたのにも関わらず報告が遅れてしまい申し訳ございません」と話すも、「今はやっと切り替えることができました」と前向きに気持ちを切り替えた様子で、「もっと深く勉強するための時間をもらったと思っています。このプラス1年を知識を深めるための一年にして、来年絶対に合格をつかみ取りたいと思います」と気持ち新たにつづった。
また、「そして、一緒に頑張ってきた次男のれん。本当にお疲れ様。れんの頑張りは隣でたくさん勇気をもらいました。ですが、今回れんも希望の大学に入るために浪人することになりました」と、大学受験に臨んでいた次男・れんくんの浪人も報告し、「みなさん、もう1年、私とれんを温かく見守っていただけたら嬉しいです」と投稿を締めた。
みきママは、長男（はる兄）、次男（れんくん）、長女（杏ちゃん）と3人の子を持つ母。長男は現役東大生。夫とは23年3月に離婚している。